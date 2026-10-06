Lo que está sucediendo con el nivel y los costos del endeudamiento público es fundamental, pero no lo es todo.
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Financial Times
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La deuda mundial bruta alcanzó los US$ 365 billones, o el 311% del producto bruto interno (PBI) mundial, en el primer semestre de 2026, según el más reciente informe Global Debt Monitor del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). ¿Deberíamos preocuparnos? El IIF cree que sí, y señala que “los Gobiernos de los mercados maduros gastan ahora más en gastos de intereses de lo que el mundo invierte en inteligencia artificial (IA), defensa o energía” y que “la deuda se ha convertido más en un tema político que en uno macrofinanciero, creando un círculo vicioso entre las elecciones y las soluciones rápidas a corto plazo, y una vulnerabilidad a largo plazo a medida que disminuye la utilidad marginal de un mayor endeudamiento”. Lo que resulta aún más impactante es que el IIF se preocupa más por las economías de altos ingresos que por las economías en desarrollo o emergentes.

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