Once de los 19 analistas y operadores encuestados por Bloomberg la semana pasada dijeron que la Fed será el principal factor que moverá a los mercados chilenos en octubre, la mayor proporción en un año. El entorno geopolítico quedó en segundo lugar, aunque recibió la menor cantidad de menciones desde febrero, mientras que los datos macroeconómicos locales alcanzaron su mayor proporción de respuestas desde junio.

Es fácil entender por qué la Fed acapara la atención. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo se dispararon la semana pasada a máximos de varios años, después de que el alza del petróleo reforzara las expectativas de que el aumento de tasas de este mes será el primero de varios. El repunte de los rendimientos llevó al peso chileno a su nivel más bajo en 12 meses, sumando presión a la inflación por el encarecimiento de la energía.

“Eso tiene efectos alcistas en las tasas locales, con tipo de cambio subiendo y expectativas de inflación al alza también”, dijo Guillermo Kautz , gerente de renta fija en MBI Inversiones en Santiago.

Fed se convierte en el principal motor de los rendimientos locales | Las menciones a la autoridad monetaria alcanzaron un máximo de un año

Los rendimientos de los bonos en pesos con vencimiento en 2030 aumentaron más de 25 puntos básicos este mes, a 5.74%, el nivel más alto desde abril de 2025, mientras que los de la deuda local con vencimiento en 2035 avanzaron casi 35 puntos básicos.

El aumento de los rendimientos se produjo pese a que un informe publicado previamente este mes mostró que la actividad económica se contrajo en julio a su ritmo más rápido en aproximadamente cuatro años, con una caída de 1.7% frente a junio debido a la disminución de la producción minera.

Perspectivas de tasas

La perspectiva para los rendimientos en Chile “dependerá en gran medida de que la Reserva Federal confirme una nueva alza de tasas”, dijo Sebastián Ide , gerente de mesa de dinero de Banco de Chile. “Si el petróleo se mantiene sobre los US$ 100 por barril hacia fines de año, el mercado podría comenzar a interpretar este fenómeno no como un shock transitorio, sino como un factor de carácter más persistente, con implicancias relevantes para la inflación estadounidense y para las decisiones de política monetaria”.

Las tasas de los swaps de Estados Unidos reflejan ahora plenamente tres alzas de un cuarto de punto porcentual por parte de la Fed durante el próximo año, con una cobertura significativa ante la posibilidad de una cuarta.

El giro de la Fed está reduciendo el margen de maniobra de los responsables de la política monetaria en Chile. Los precios de mercado implican un alza de 25 puntos básicos por parte del Banco Central de Chile dentro de los próximos seis meses. Previamente en septiembre, un movimiento de ese tipo no estaba incorporado en los precios hasta al menos dentro de un año.

Aun así, todos los encuestados salvo uno esperan que el banco central mantenga su tasa de referencia en 4.5% por séptima reunión consecutiva en octubre. El único que discrepa prevé un alza de 25 puntos básicos. Los miembros del Consejo del banco central mantuvieron por unanimidad los costos de endeudamiento en ese nivel en septiembre y dijeron que las futuras decisiones se tomarían reunión por reunión.

Banco Central de Chile mantendría las tasas en octubre | Todos salvo uno prevén que la tasa de referencia siga en 4.5% en la próxima reunión

“El banco central chileno tiene como piedra de tope para su trayectoria de TPM el diferencial comprimido que tiene contra la Fed funds rate”, dijo Kautz. “Eso está produciendo una depreciación importante en el tipo de cambio local y mete componente adicional en la dinámica inflacionaria local”.

Temores por la inflación

La depreciación del peso, junto con los elevados costos del petróleo, plantea una combinación incómoda para Chile, una economía abierta que importa casi todo su combustible. La inflación anual se aceleró a 4.1% en agosto, impulsada por componentes volátiles, mientras que la inflación subyacente se situó en 3.3%. El banco central todavía espera que los precios al consumidor converjan hacia su meta de 3% en el segundo trimestre de 2027.

Los aumentos del costo de vida en Chile solo han estado por debajo de la meta de 3% en tres de los últimos 64 meses.

Los breakevens a un año de Chile —una medida de las expectativas de inflación— aumentaron 56 puntos básicos este mes, a 3.87%, y cotizaban cerca de su nivel más alto desde mayo. Los breakevens a dos años avanzaron alrededor de 37 puntos básicos, a 3.49%.

Se reduce el diferencial entre la Reserva Federal y el Banco Central de Chile | Los swaps de EE.UU. reflejan tres alzas de un cuarto de punto por parte de la Fed durante el próximo año.

Dadas las perspectivas para los precios, casi 74% de los encuestados dijo preferir bonos denominados en Unidades de Fomento —una unidad de cuenta indexada a la inflación—, la mayor proporción desde mayo. En tanto, solo cinco encuestados se inclinaron por deuda denominada en pesos.