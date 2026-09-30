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Agencia Bloomberg
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Entre todos los factores que están moviendo al mercado de bonos chileno, la Reserva Federal y las perspectivas de nuevas alzas de tasas en Estados Unidos son los que más atención concentran.

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