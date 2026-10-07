Aunque son mayoría entre las empresas usuarias, las mypes concentran una menor proporción del dinero movilizado por factoring debido al menor valor de sus operaciones frente a las empresas medianas y grandes. Foto: Composición Gestión.
Aunque son mayoría entre las empresas usuarias, las mypes concentran una menor proporción del dinero movilizado por factoring debido al menor valor de sus operaciones frente a las empresas medianas y grandes. Foto: Composición Gestión.
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Isabel Aranda
mailIsabel Aranda

Las micro y pequeñas empresas (mypes) continúan ganando terreno en el mercado de factoring. Sin embargo, aunque representan una parte significativa de las compañías que recurren a este mecanismo de financiamiento, su participación en el volumen total de recursos movilizados sigue siendo menor.

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