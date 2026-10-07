De acuerdo con un estudio de Sheriff, plataforma especializada en información y gestión de riesgos para operaciones de factoring , de enero a julio de este año las mype representaron el 84.9% de las compañías que recurrieron a este mecanismo de financiamiento.

Pese a ello, su participación en el monto total negociado fue significativamente menor, al concentrar solo el 26.5%.

El monto negociado por las microempresas, además, aumentó 65.8% frente al mismo periodo del año anterior, según el estudio.

La pregunta, entonces, es cuánto de este crecimiento se está traduciendo efectivamente en financiamiento para las empresas de menor tamaño.

Vicente Cruz, CEO de Sheriff, estimó que las mype captaron alrededor de S/ 8,500 millones en financiamiento vía factoring durante los primeros siete meses del 2026, considerando un mercado de aproximadamente S/ 32,000 millones en el periodo.

MYPES CONCENTRAN USUARIOS, PERO CAPTAN MENOS RECURSOS

La diferencia entre la cantidad de empresas y el dinero que movilizan se explica principalmente por el tamaño de sus ventas.

Miguel Alzamora, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que, aunque las mype son mayoría entre las empresas que recurren al factoring, sus menores volúmenes de venta hacen que el monto agregado de las facturas negociadas sea considerablemente menor frente al de empresas medianas y grandes.

El especialista explicó que el factoring permite adelantar el cobro de una venta realizada. Por ello, mientras una gran empresa puede negociar facturas por montos elevados, las operaciones realizadas por micro y pequeñas empresas tienden a ser más reducidas.

Alzamora añadió que, pese a su crecimiento, el factoring todavía se mantiene como una alternativa frente al sistema financiero tradicional, especialmente para empresas que enfrentan barreras para acceder a un crédito bancario.

“El factoring aparece justamente con el fin de resolver este problema de liquidez que es muy importante para las micro y pequeñas empresas”, indicó a Gestión.

El factoring gana presencia entre los pequeños negocios: 84.9% de las empresas que utilizaron este mecanismo fueron mypes, aunque su participación en el monto negociado fue de 26.5%. Foto: Pexels.

MYPES RECURREN AL FACTORING PARA SOSTENER SUS OPERACIONES

Según Vicente Cruz, una de las principales ventajas del factoring es que no exige garantías tradicionales para acceder a financiamiento.

“Con el hecho de tener una factura emitida y correctamente aceptada por el pagador, la mype puede acceder a flujo anticipado”.

Los recursos obtenidos mediante factoring suelen destinarse a cubrir necesidades de liquidez de corto plazo, como el pago de planillas, aportes de salud, impuestos y otras obligaciones operativas, según explicó Cruz.

Para Alzamora, esta posibilidad resulta especialmente relevante para las empresas pequeñas, cuyos flujos de caja pueden verse afectados por los plazos de pago de sus clientes.

ESTOS SECTORES CONCENTRAN EL USO DEL FACTORING

El factoring entre las mype tiene mayor dinamismo en sectores como servicios, construcción, comercio y transporte, según Vicente Cruz. En estas actividades, los proveedores suelen enfrentar plazos de pago de 30, 60 o más días por parte de sus clientes.

Según explicó, en construcción el factoring permite financiar proyectos mientras se reciben los desembolsos correspondientes; en comercio facilita la reposición de inventarios y la continuidad de las ventas; y en transporte y logística ayuda a sostener operaciones de empresas que suelen trabajar como proveedoras de grandes corporaciones.

Por su parte, el economista Miguel Alzamora señaló que el predominio de comercio y servicios también responde a la propia estructura empresarial peruana, donde gran parte de las micro y pequeñas empresas se concentra en estas actividades.

“Este mecanismo de factoring predomina sobre todo en los rubros de micro y pequeña empresa vinculados al comercio y los servicios”, indicó.

En términos de monto, las mypes movilizaron alrededor de S/ 8,500 millones vía factoring entre enero y julio, sobre un mercado total cercano a S/ 32,000 millones, según Vicente Cruz, CEO de Sheriff.

Así, aunque concentran 84.9% de las empresas que utilizan esta herramienta, su participación en los recursos negociados llega a 26.5%.

La diferencia se explica por los menores volúmenes de venta de las mypes y, por tanto, por el menor valor de las facturas que negocian frente a las empresas medianas y grandes, señaló Alzamora.