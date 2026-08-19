¿Tienes S/1,000 y estás buscando una alternativa para hacer crecer tu dinero? Antes de decidir dónde invertirlo, es importante considerar que cada opción ofrece diferentes niveles de rentabilidad, riesgo y liquidez. Por ello, conocer sus características te permitirá elegir la alternativa que mejor se adapte a tus objetivos y necesidades.

A continuación, comparamos las principales características, ventajas y desventajas de las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo fijo y la inversión en factoring en plataformas como Prestamype, para que puedas evaluar tus opciones y tomar una decisión informada sobre dónde colocar tu dinero.

¿Cómo funciona cada una?

Desde alternativas tradicionales, como las cuentas de ahorro, hasta opciones de inversión más modernas, como el factoring. Conoce cómo funciona cada una y qué características debes considerar antes de elegir.

Cuentas de ahorro

El banco o caja te ofrece un pequeño rendimiento a cambio de mantener tu dinero depositado. Una de sus principales ventajas es la disponibilidad de los fondos, ya que puedes retirarlos cuando lo necesites, incluso a través de cajeros automáticos. Sin embargo, las tasas de interés suelen ser bajas y algunas entidades pueden cobrar comisiones o costos de mantenimiento.

Depósitos a plazo fijo

Los depósitos a plazo fijo te permiten colocar una cantidad de dinero durante un periodo determinado, que puede ser de 30 días, 3 meses, 6 meses, 1 año o más. A cambio, la entidad financiera te ofrece una tasa de interés fija previamente acordada, que suele ser mayor mientras más extenso sea el plazo. Como contraparte, no podrás disponer libremente de tu dinero hasta que finalice el periodo establecido y la tasa se mantendrá sin posibilidad de incrementarla durante ese tiempo.

Invertir en factoring

El factoring permite que las empresas que venden a crédito puedan adelantar el cobro de sus facturas y obtener liquidez de inmediato, sin tener que esperar 30, 60 o 90 días para recibir el pago de sus clientes. Para hacerlo posible, los inversionistas financian una parte o el total de estas facturas y, a cambio, reciben su capital más un rendimiento cuando la factura es pagada.

Una de sus principales características para el inversionista es que el pago proviene del cliente de la empresa que solicitó el factoring. De esta manera, puedes invertir en facturas de empresas medianas y grandes de diversos sectores económicos, como Alicorp, Primax, Jockey Plaza, Los Portales, Nike, Southern, Ripley, Leche Gloria, Backus, Cementos Pacasmayo, Cartavio, Tottus, Metro y Wong, entre otras. Conoce más sobre esta alternativa de inversión AQUÍ .

¿Cuál ofrece más rentabilidad?

Si el objetivo es obtener una mayor rentabilidad, la inversión en factoring puede ser una alternativa atractiva. En Prestamype , por ejemplo, puedes acceder a oportunidades con una rentabilidad de hasta 20% anual. Así, una inversión de S/1 000 podría generar hasta S/200 de rendimiento en un año, antes de considerar otros factores aplicables.

En comparación, las cuentas de ahorro ofrecen una Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) de hasta 5.6%, mientras que los depósitos a plazo fijo alcanzan tasas de hasta 5.5%, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En estos casos, S/1 000 generarían hasta S/56 y S/55 de intereses al año, respectivamente.

¿Cómo se maneja el riesgo?

Una de las ventajas de las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo fijo es que, en su mayoría, son ofrecidos por entidades financieras que forman parte del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD). Esta cobertura protege los depósitos hasta un monto máximo establecido, que actualmente asciende a S/122 000.

El factoring también cuenta con alternativas que buscan brindar mayor respaldo al inversionista. Recientemente, Factoring Prestamype presentó “Oportunidades Protegidas Factoring” , una opción en la que las facturas seleccionadas cuentan con pago 100% garantizado. Así, puedes acceder a una alternativa de inversión con un mayor nivel de protección y, al mismo tiempo, obtener una rentabilidad de hasta 10% anual, que puede llegar a duplicar el rendimiento de algunas opciones tradicionales.

Empieza a invertir en factoring con Prestamype

Con más de 9 años de experiencia en el mercado, Prestamype cuenta actualmente con más de 17 000 inversionistas activos, quienes han destinado más de S/1 900 millones a través de la plataforma. Además, participa en CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) y se encuentra inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Si buscas una alternativa para hacer crecer tu dinero, la inversión en factoring te permite acceder a una rentabilidad de hasta 20% anual, con oportunidades cuyos plazos van desde 15 hasta 180 días. Además, puedes empezar con montos desde S/100 o US$25, sin necesidad de contar con un gran capital.

Otro atractivo del factoring es la posibilidad de diversificar tu inversión al participar en facturas de empresas reconocidas de distintos sectores económicos. Asimismo, las inversiones cuentan con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI, lo que brinda una estructura formal a la operación.