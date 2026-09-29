La situación financiera de EsSalud continúa bajo presión. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, reiteró ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que el Seguro Social proyecta cerrar el 2026 con un déficit cercano a S/ 2,000 millones, más de tres veces el registrado el año pasado.

Según las cifras expuestas por el titular del MTPE, EsSalud cerró el 2025 con un déficit de alrededor de S/ 600 millones. Para este año, la brecha se aproximaría a los S/ 2,000 millones, en un escenario en el que la institución también enfrenta obligaciones financieras acumuladas cercanas a S/ 6,000 millones.

Las cifras ya habían sido adelantadas por Sheput ante la Comisión de Trabajo a mediados de septiembre. En esa oportunidad precisó que el déficit proyectado alcanzaría los S/ 1,957 millones.

Ahora, ante la Comisión de Salud, el ministro volvió sobre el deterioro financiero y lo vinculó con problemas de liquidez, deudas pendientes y dificultades operativas que enfrenta la institución.

EsSalud: caja llega a S/ 71.6 millones y déficit aumenta | (Foto: GEC)

Una caja de S/ 71.6 millones

Uno de los puntos que Sheput destacó fue la disponibilidad de efectivo de EsSalud. Según señaló, una institución que moviliza entre S/ 1,700 millones y S/ 1,800 millones mensuales llegó a contar con una caja de apenas S/ 71.6 millones.

La cifra contrasta, sostuvo, con obligaciones que pueden concentrarse en periodos muy cortos. Como ejemplo, indicó que EsSalud puede desembolsar alrededor de S/ 440 millones en planillas en un solo día.

“Eso es insostenible”, señaló el ministro. Para graficar la situación, comparó la disponibilidad de recursos con la de “un corredor de una maratón” que dispone de un solo vaso de agua para dos días.

Cerca de S/ 6,000 millones en obligaciones

A la falta de liquidez se suma el volumen de compromisos acumulados. Sheput señaló que EsSalud mantiene obligaciones financieras cercanas a S/ 6,000 millones, que comprenden distintos conceptos que la institución debe atender.

El ministro advirtió que uno de los principales riesgos se encuentra en las obligaciones con proveedores. Si los pagos se interrumpen, explicó, también podría afectarse el suministro de medicamentos y, posteriormente, la continuidad de las operaciones.

Por ello, señaló que el Gobierno viene conversando con gremios empresariales para ordenar los pagos. La prioridad, indicó, será mantener la provisión de medicamentos y evitar que las dificultades financieras terminen trasladándose a la atención de los asegurados.

Estado le debe más de S/ 2,300 millones a EsSalud

Sheput también apuntó a las deudas que mantienen entidades públicas con el Seguro Social. Según informó, estas ascienden aproximadamente a S/ 2,330 millones y corresponden principalmente a gobiernos regionales y municipalidades.

El ministro sostuvo que existen casos en los que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere recursos destinados al pago de EsSalud, pero estos terminan siendo utilizados por los gobiernos subnacionales para otros fines.

Frente a ello, planteó la necesidad de evaluar un marco legal que establezca responsabilidades cuando esos recursos no sean destinados al pago correspondiente.

“Eso debería tener un carácter penal”, sostuvo Sheput, quien ofreció el respaldo del MTPE si desde el Congreso se impulsa una iniciativa para regular estos casos.

EsSalud: déficit, deudas y problemas de caja en 2026 | (Foto: El Comercio)

Más administrativos y menos médicos

El deterioro financiero también fue relacionado por Sheput con la composición del personal de EsSalud. Según las cifras presentadas, la contratación de médicos cayó 4% desde el 2021, mientras que la plantilla administrativa aumentó 25.4% durante ese periodo.

Para el ministro, esta evolución muestra un desbalance entre los recursos destinados a la actividad asistencial y aquellos dirigidos a funciones administrativas.

Sheput señaló además que EsSalud llegó a contar con cerca de 15,000 locadores de servicios. Frente a esta situación, indicó que la actual presidenta ejecutiva, Zulema Tomás, dispuso una reducción de 25% en este grupo.

Más de 40,000 pacientes en espera

Los problemas financieros coinciden con dificultades en la atención. Sheput informó que EsSalud llegó a acumular más de 40,000 pacientes en listas de espera, con demoras que podían extenderse entre tres y cuatro meses para obtener una cita.

El ministro vinculó esta situación con años de inestabilidad en la conducción de la institución. Según las cifras mostradas ante la comisión, en los últimos cinco años EsSalud tuvo 14 presidentes ejecutivos y 22 gerentes generales.

A ello se suma la brecha entre el número de asegurados y la capacidad disponible. Actualmente, EsSalud atiende a más de 13 millones de personas mediante una red de establecimientos y alrededor de 8,859 camas, de acuerdo con la información presentada por el ministro.

Medicamentos: Sheput reconoce desabastecimiento

El titular del MTPE también reconoció que persisten problemas con el suministro de medicamentos.

“Hay desabastecimiento de medicamentos, eso es un hecho”, afirmó.

No obstante, aseguró que las últimas administraciones han priorizado las compras, particularmente de aquellos productos cuya ausencia puede tener mayores consecuencias para los pacientes.

Sheput resumió la situación actual con una metáfora: “EsSalud sigue en cuidados intensivos, pero estable”. Según sostuvo, la institución todavía no ha superado sus problemas financieros y operativos, pero las medidas adoptadas buscan detener su deterioro y recuperar progresivamente su capacidad de atención.