Economía peruana. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Las cuentas fiscales vienen mostrando una evolución positiva en lo que va del 2026, por lo cual Perú cumpliría por segundo año consecutivo la meta de déficit fiscal, señaló el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

, indicó.

“Esta evolución positiva, mejor a la esperada, se debió al sostenido aumento de los ingresos fiscales, impulsados por el dinamismo de la demanda interna y los altos precios de los minerales, y de un gasto público con una expansión menor a la prevista, en especial la menor inversión pública del Gobierno nacional”, agregó.

Scotiabank refirió que el gasto público, tanto el corriente como la inversión pública, es estacionalmente más alto en el segundo semestre de este año, lo que junto al crédito suplementario por S/ 8,000 millones que solicitará el Gobierno al Congreso (para seguridad y obras de prevención frente al fenómeno El Niño), llevarían al déficit fiscal a un gradual incremento en el último cuatrimestre del 2026.

MEF. (Foto: GEC)
MEF. (Foto: GEC)

mencionó.

La entidad financiera señaló que los ingresos corrientes del Gobierno general ascendieron a S/ 180,851 millones entre enero y agosto del 2026, mayores en 16.8% respecto a igual período del 2025.

“Este desempeño se sustentó principalmente en el aumento de ingresos tributarios (18%), gracias a los mayores pagos realizados por las empresas mineras (Impuesto a la Renta e Impuesto Especial a la Minería), la expansión de la demanda interna (reflejada en los mayores pagos por IGV e ISC) y los pagos asociados a las apuestas deportivas y servicios digitales”, indicó.

añadió.

Por otra parte, el gasto no financiero del Gobierno general alcanzó S/ 159,824 millones (7.9%) entre enero y agosto del 2026, un incremento que se sustentó en el mayor gasto corriente, y, en menor medida, por la mayor ejecución de la inversión pública.

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