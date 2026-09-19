El Seguro Social de Salud (EsSalud) da un paso decisivo hacia una atención más cercana. La institución, la presidenta ejecutiva, Zulema Tomás Gonzales, impulsó una de las primeras medidas de su gestión: que los pacientes hospitalizados puedan permanecer acompañados por un familiar directo o una persona de su elección durante su estancia en los establecimientos de EsSalud.

La medida se trabajó con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, cuyo acompañamiento permitió concretarla mediante la Resolución Ministerial N.° 300-2026-TR, publicada este sábado en el Diario Oficial El Peruano.

La norma declara de interés sectorial la atención integral, humanizada y centrada en la persona, y encarga a EsSalud establecer y regular el acompañamiento de los pacientes hospitalizados en sus Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).

Tomas Gonzales explicó que la primera medida que ha tomado para avanzar en la humanización de EsSalud es que pueda acompañarlo las 24 horas, los siete días de la semana.

LEA TAMBIÉN: Gobierno de Fujimori revisará normas que habrían afectado las cuentas de EsSalud

Cabe señalar que la presencia de un familiar también facilita que pueda expresar sus necesidades, comprender las indicaciones médicas y mantener un vínculo emocional que contribuya a su bienestar durante la hospitalización.

Para las familias, les permitirá conocer de cerca la evolución de su ser querido, recibir información, entender los cuidados que necesita y prepararse para acompañar su recuperación después del alta, siempre bajo la orientación de los profesionales de la salud.

EsSalud destacó que este acompañamiento adquiere todavía mayor relevancia en el caso de adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades complejas o quienes atraviesan situaciones de especial fragilidad física o emocional.

La Resolución Ministerial establece que EsSalud deberá emitir, en un plazo máximo de 30 días calendario, las disposiciones necesarias para implementar la medida, considerando las condiciones médicas y de seguridad de cada servicio, así como las normas, directivas y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

“Queremos que ningún asegurado atraviese solo un momento tan difícil como una hospitalización. El paciente debe sentir que EsSalud lo atiende, lo escucha, lo acompaña y respeta su dignidad. Ese es el cambio que estamos comenzando”, concluyó Tomas Gonzales.