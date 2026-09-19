Heineken Perú busca seguir creciendo en el mercado nacional. Foto: Heineken
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Karen Guardia Quispe
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El 2026 es un año especial para Heineken, pues cumple seis años de presencia en el mercado peruano. La compañía, que tiene entre sus principales marcas a Tres Cruces y Amstel, busca seguir ganando participación no solo en Lima, sino también en otras regiones del país. Para ello continua con su estrategia de inversión de su planta en Huachipa y en une evaluación permanente del mercado para continuar innovando su portafolio de acuerdo a las nuevas demandas. ¿Qué metas se ha trazado para los próximos años y qué busca alcanzar con Heineken 0.0?

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