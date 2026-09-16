La ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants se celebra por primera vez en Sudamérica y el InterContinental Lima figura entre los hoteles sede de alojamiento. (Foto: Hotel InterContinental).
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Edgar Velito
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Real Hotels & Resorts, división hotelera del conglomerado salvadoreño Grupo Poma, dejó atrás la etapa de incursión en el mercado peruano y entra a una fase distinta. Tras poco más de un año operando el InterContinental Lima y el Hotel Indigo Lima en Miraflores —dos activos que juntos suman cerca de 400 habitaciones—, la compañía asegura que ambos alcanzaron su punto de madurez, ubicándolas en el segmento de lujo, y ahora ya no descarta sumar nuevos proyectos en el Perú. El fenómeno de El Niño (FEN) y la inseguridad aparecen en el análisis, pero, según el grupo, no como frenos de inversión.

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