Manrique Rodríguez, Cluster General Manager de InterContinental Lima y Hotel Indigo Lima, explicó que el primer año de una apertura suele destinarse a entender el mercado y encontrar los segmentos correctos. Ese trabajo, sostiene, ya rindió resultados.

“En este momento ya estamos llegando a la madurez del hotel. Nos ha ido muy bien y sobre todo porque nos hemos posicionado en unos segmentos que nos interesaban mucho”, comentó a Gestión.

Las proyecciones del ejecutivo se ubican por encima de la meta inicial. El Hotel Indigo, el más pequeño de los dos, cerraría el año con una ocupación anual estimada en 75%, con tres o cuatro días de la semana al 100%. El InterContinental se ubica en torno al 60%, el nivel que la cadena se había fijado como objetivo para el cierre de 2026.

El recorrido no fue lineal. Entre abril y junio, el calendario electoral enfrió la demanda corporativa. “Durante el periodo de elecciones el mercado se estancó, había muy poco negocio corporativo ni eventos de empresas. Sin embargo, desde que se anunciaron los resultados de la segunda vuelta ha habido otra vez un despegue increíble de solicitudes”, precisó.

Manrique Rodríguez, Cluster General Manager de InterContinental Lima y Hotel Indigo Lima.

Eventos corporativos: la apuesta del Grupo Poma para cerrar el año

Según el ejecutivo, los meses de setiembre, octubre y noviembre concentran la temporada alta de eventos corporativos dentro de su hotel principal (InterContinental Lima). Para esa demanda, la cadena dispone de cerca de 1,000 m2 de salones.

En este negocio, Rodríguez reconoció que el evento aislado no es la prioridad. “Nos interesan los eventos que vienen acompañados de habitaciones. Por ejemplo, convenciones, viajes de incentivos, eventos donde se comparten los resultados de fin de año; son eventos que te traen 100, 150 o 200 habitaciones, además de plenarias y conferencias”, detalló.

Con el salón principal copado, la estrategia giró hacia los formatos medianos y pequeños. Los cuatro o cinco salones del primer sótano, con capacidad para 50 o 60 personas, se están comercializando hacia cámaras de comercio, estudios de abogados y reuniones ejecutivas.

En paralelo, el restaurante Circo —en el patio ubicado entre ambos hoteles, que operaba solo en las noches— pasó a usarse para los almuerzos de los eventos corporativos.

De hecho, la gastronomía sigue siendo el frente con el que la cadena busca captar al público limeño. Según Rodríguez, Nau, el restaurante nikkei, junto a Circo (restaurante de cocina italiana y mediterránea) reportaron la mejor acogida; y Nina, la propuesta peruana, ganó terreno en los últimos seis meses. Factory Steak & Lobster, la marca de carnes, quedó por debajo de lo esperado y es hacia donde la cadena redirigirá inversión.

Grupo Poma busca nuevos hoteles en Perú: ¿En qué plazo lo definirá?

Tras la incursión en Miraflores, Grupo Poma mira nuevas oportunidades. Hace un año, toda la atención estaba puesta en consolidar los dos hoteles en dicho distrito. Hoy, los planes cambiaron.

“Ya estamos viendo posibilidades de expansión en el Perú. No que ya decidimos expandir, sino que estamos atentos a que, si sale una buena oportunidad, la tomamos. No puedo revelar las áreas porque no estoy autorizado, pero sí puedo decirle que estamos de ojo avizor”, sostuvo Rodríguez, quien no descartó que una operación se concrete en un plazo menor a tres años, siempre que el retorno de inversión sea sólido.

En los activos actuales, en cambio, no hay desembolsos mayores previstos. Al tratarse de instalaciones nuevas, las intervenciones se limitarán a mejoras operativas, como un plan de señalización interna para orientar al huésped hacia los restaurantes desde el lobby. Fuera del hotel, la cadena adoptó un terreno municipal frente al acantilado, donde ejecutó la inversión inicial en jardines y palmeras; el mantenimiento quedará a cargo de la Municipalidad de Miraflores.

Según Rodríguez, Nau, el restaurante nikkei, junto a Circo (restaurante de cocina italiana y mediterránea) recibieron la mejor acogida; y Nina, la propuesta peruana, ganó terreno en los últimos seis meses.

Grupo Poma: El Niño sí golpea, pero no frena la inversión hotelera

Consultado sobre si el FEN podría desalentar los planes del Grupo Poma, el ejecutivo trazó una línea entre el impacto operativo y la decisión de inversión.

“Es algo que va a pasar y el país va a continuar creciendo. Para nosotros lo importante es el crecimiento económico, la confianza, la seguridad y un gobierno abierto a inversiones extranjeras. Un impedimento para invertir sería la falta de seguridad, pero lo de El Niño no lo vemos así”, respondió.

En la operación diaria, no obstante, el efecto ya se anticipa: el anuncio de un evento fuerte entre noviembre y febrero podría llevar a viajeros a redirigir su viaje hacia otros destinos. Rodríguez comparó la situación con lo ocurrido tras el accidente aéreo registrado hace poco más de un mes en Nasca (Ica), que derivó en cancelaciones de viajes pese a tratarse de un hecho aislado.

Sobre la inseguridad, su lectura es que aún no alcanza un nivel que ahuyente al turista internacional. “Todavía no vemos que esos niveles sean suficientes para ahuyentar al viajero, pero si trasciende las fronteras de una manera preocupante, sí nos afectaría”, advirtió.

Buena parte del turismo internacional que llega al Perú sigue usando Lima como escala rumbo a Cusco. Desde el gremio hotelero, la meta es estirar esa permanencia de uno a tres o cuatro días. Además, el teleférico que se inaugurará el próximo mes, ubicado frente al hotel, y el Puente de la Paz son los atractivos que la cadena usará como “ancla” para impulsar el hospedaje en ambos hoteles.

Para 2027, el ejecutivo menciona los Juegos Panamericanos Lima 2027 como el evento con mayor potencial de demanda hotelera, aunque pone el acento en otra variable. “Ya vamos a tener un año de estabilidad política y eso va a ser muy importante”, concluyó.

Más sobre el Hotel Intercontinental

Eventos. La ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants se celebra por primera vez en Sudamérica y el InterContinental Lima figura entre los hoteles sede (en alojamiento). Además, fue seleccionada como hospedaje para la 60ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que reunirá a más de 2,000 ejecutivos del sistema financiero de más de 50 países.