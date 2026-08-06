Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos Lima 2027. El evento deportivo organizado por Panam Sports y el Comité Organizador local que se desarrollará oficialmente del 23 de julio al 8 de agosto de 2027, con la ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional de Lima.

La presidenta Keiko Fujimori sostuvo este jueves una reunión con el presidente del Comité Organizador de Lima 2027, Sergio Ludeña, así como con Neven Ilic, de Panam Sports. También participaron Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico de las Américas, y Cecilia Tait, integrante del Comité Olímpico Internacional (COI).

Fujimori Higuchi reconoció que “las cosas no han avanzado a la velocidad que hemos querido”, en referencia a la infraestructura para el certamen deportivo.

A su criterio, el reto es que “los juegos del próximo año sean mejor aún que Lima 2019″.

“Lima 2027 se alista para tener mejores resultados que la edición anterior”, refirió.

La jefa de Estado considera que es un orgullo que se haya escogido a Lima nuevamente como sede para los Panamericanos y Parapanamericanos.

“Gracias a Perú, hemos tenido los mejores Juegos Panamericanos de la historia”, dijeron en su momento, tras la clausura de Lima 2019, desde Panam Sports.

La mandataria recibió la visita de la gimnasta Simone Biles en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia de la República)