El Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) suscribieron un convenio que permitirá ejecutar inversiones por más de S/ 145 millones en escenarios estratégicos, como el Estadio Nacional, donde se desarrollará los Juegos Panamericanos Lima 2027 y Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

La firma del convenio estuvo a cargo del presidente del IPD y del Comité Organizador de Lima 2027, Sergio Ludeña Visalot, y del jefe de la ANIN, Hernán Yaipén Aréstegui, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley N° 32732, que autoriza a la ANIN a formular, evaluar, aprobar y ejecutar proyectos de inversión indispensables para la organización de los Juegos.

“Consolidamos una alianza estratégica mediante la firma de este Convenio de Cooperación Interinstitucional, un paso firme y decidido hacia el éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Este convenio permitirá ejecutar inversiones que transformarán la infraestructura deportiva del país y dejarán un legado para las futuras generaciones”, destacó el presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot.

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Asimismo, resaltó que el trabajo articulado entre ambas instituciones hará posible la ejecución de proyectos de gran impacto para el deporte nacional. “Gracias a este esfuerzo conjunto concretaremos obras estratégicas con una inversión superior a los S/ 145 millones, fortaleciendo los escenarios donde competirán los mejores atletas del continente y que luego quedarán al servicio del deporte peruano”, añadió.

Así luce el Estadio Nacional, listo para reabrir sus puertas. (Foto: IPD)

Obras para Lima 2027

El convenio contempla la optimización del Estadio Nacional, donde se realizarán importantes intervenciones para modernizar los servicios deportivos de competencia y adecuar el principal escenario del país a los estándares internacionales exigidos para Lima 2027.

Estas mejoras consisten en renovar la cobertura del recinto, mejorar las tribunas y palcos, así como los servicios higiénicos y la instalación de la señalética reglamentaria.

También se ejecutarán trabajos de modernización en el Coliseo Eduardo Dibós, la Base Aérea Las Palmas para las competencias de tiro deportivo, la Villa Deportiva Regional del Callao, que albergará el ráquetbol, y la Escuela de Equitación del Ejército, sede de las pruebas ecuestres.

Uno de los proyectos más importantes será la construcción de un moderno centro tenístico en la Villa Panamericana de Villa El Salvador, que contará con nuevas canchas de competencia y entrenamiento para recibir las pruebas de tenis durante Lima 2027.

A ello se suma la implementación de una instalación especializada para escalada deportiva y la construcción del primer campo de cricket del Perú, disciplina que hará su debut en el programa oficial de los Juegos Panamericanos, ampliando la oferta deportiva nacional y dejando una infraestructura inédita para el desarrollo de este deporte en el país.

Estas inversiones permitirán cerrar brechas en infraestructura deportiva de alta competencia, optimizando instalaciones existentes y creando nuevos escenarios especializados que beneficiarán tanto a los Juegos Lima 2027 como al desarrollo del deporte peruano en los próximos años.

En la ceremonia también participaron el gerente general del IPD y secretario técnico del Comité Organizador de Lima 2027, César Legrand, así como funcionarios y equipos técnicos del Instituto Peruano del Deporte y de la Autoridad Nacional de Infraestructura.