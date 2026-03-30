Municipalidad de Lima cierra temporalmente el Estadio Nacional y aplica multas. (Foto: Paloma del Solar/@photo.gec)
Municipalidad de Lima cierra temporalmente el Estadio Nacional y aplica multas. (Foto: Paloma del Solar/@photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

tras la clausura temporal del mencionado recinto deportivo, por lo que estimó que se reabrirá pronto.

Reggiardo detalló que l, se mostró disposición para corregir y reabrir el estadio lo más rápido posible.

“Todos queremos que nuestro querido Estadio Nacional esté al servicio de la población en el menor tiempo posible, pero tenemos que poner mucha claridad con el principio de autoridad que, como Municipalidad Metropolitana de Lima, tengo la obligación de hacer cumplir con ese dispositivo”, indicó el alcalde.

LEA TAMBIÉN: Sedes de los Panamericanos Lima 2027 y Estadio Nacional tendrán redes inalámbricas 5G

La autoridad precisó que, en el último evento realizado los días 27 y 28 de marzo en el recinto, se detectaron faltas como ruidos excesivos, aglomeración de personas, alteración del orden público, acumulación de residuos sólidos y molestias a los vecinos.

Asimismo, añadió que un día antes del evento

LEA TAMBIÉN: Eventos deportivos y conciertos sí pueden convivir en el Estadio Nacional, según IPD

“El IPD en un comunicado que, por supuesto, respalda la labor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es la que da cuenta que hay una empresa (…) Tropimusic Entertainment SAC, la que tenía la organización de los eventos el día 27 y 28, y que es la que habría infringido (la normativa)“, detalló.

Cabe precisar que, según informó el IPD, se han

El Estadio Nacional del Perú fue clausurado hoy por medidas de orden público, tras los conciertos realizados el viernes y sábado, entre ellos la “Noche de la Salsa”. Foto: Paloma del Solar / @photo.gec
El Estadio Nacional del Perú fue clausurado hoy por medidas de orden público, tras los conciertos realizados el viernes y sábado, entre ellos la “Noche de la Salsa”. Foto: Paloma del Solar / @photo.gec

TE PUEDE INTERESAR

Presidente Balcázar cuestiona la “burocracia limeña” y promete acelerar obras en regiones
Elecciones 2026: Indecopi alerta a candidatos sobre uso indebido de música en sus campañas
Parque Industrial de Ancón: inversión de US$ 1,200 millones da primer paso

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.