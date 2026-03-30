El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que el Instituto Peruano del Deporte (IPD), administrador del Estadio Nacional, se encuentra presentando descargos y corrigiendo las observaciones detectadas tras la clausura temporal del mencionado recinto deportivo, por lo que estimó que se reabrirá pronto.

Reggiardo detalló que la municipalidad ha dado un plazo de 48 horas según la norma para levantar las observaciones pero que, luego de conversar con el presidente de la entidad, Sergio Ludeña, se mostró disposición para corregir y reabrir el estadio lo más rápido posible.

“Todos queremos que nuestro querido Estadio Nacional esté al servicio de la población en el menor tiempo posible, pero tenemos que poner mucha claridad con el principio de autoridad que, como Municipalidad Metropolitana de Lima, tengo la obligación de hacer cumplir con ese dispositivo”, indicó el alcalde.

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La autoridad precisó que, en el último evento realizado los días 27 y 28 de marzo en el recinto, se detectaron faltas como ruidos excesivos, aglomeración de personas, alteración del orden público, acumulación de residuos sólidos y molestias a los vecinos.

Asimismo, añadió que un día antes del evento se notificó al IPD sobre la obligación de respetar horarios, límites de ruido y condiciones de seguridad, orden y limpieza dentro y fuera del estadio.

“El IPD en un comunicado que, por supuesto, respalda la labor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es la que da cuenta que hay una empresa (…) Tropimusic Entertainment SAC, la que tenía la organización de los eventos el día 27 y 28, y que es la que habría infringido (la normativa)“, detalló.

Cabe precisar que, según informó el IPD, se han tomado medidas respecto a los funcionarios encargados de supervisar el contrato relacionado a este evento y reiteró que colaborará con todo el proceso iniciado por la Municipalidad de Lima.