IPD logra reapertura del Estadio Nacional luego de subsanar infracciones. (Foto: Andina)
IPD logra reapertura del Estadio Nacional luego de subsanar infracciones. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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luego de corregir todas las observaciones realizadas por la Municipalidad de Lima (MML).

Mediante un comunicado, y entregó la documentación necesaria para avanzar en la reapertura.

El martes 30 de marzo se culminó con el levantamiento de las observaciones y se aplicaron las medidas requeridas, por lo que la clausura quedó sin efecto.

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Lo que sigue

Por otro lado, el IPD, como siguiente etapa, indicó que

“Para 2027, la prioridad la va a tener el fútbol, absolutamente”, señaló Sergio Ludeña, presidente del IPD.

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Finalmente, respecto a la multa municipal, se precisó que la productora Tropicmusic Entertainment SAC asumirá el pago de 110 mil soles como sanción, de modo que el IPD no destinará recursos propios para ese concepto.

El IPD, como siguiente etapa, indicó que mejorará el campo de juego del recinto deportivo, con el objetivo de que el estadio vuelva a ser sede de partidos de fútbol. Foto: Paloma del Solar / @photo.gec
El IPD, como siguiente etapa, indicó que mejorará el campo de juego del recinto deportivo, con el objetivo de que el estadio vuelva a ser sede de partidos de fútbol. Foto: Paloma del Solar / @photo.gec

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