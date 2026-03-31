Jugadores peruanos podrán competir internacionalmente representando al país a través de Pádel America, filial continental de la Federación Internacional de Pádel (FIP). (Foto: Victor Idrogo)
Jugadores peruanos podrán competir internacionalmente representando al país a través de Pádel America, filial continental de la Federación Internacional de Pádel (FIP). (Foto: Victor Idrogo)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

El pádel peruano busca dejar de ser solo un deporte en expansión para convertirse en una industria estructurada. Ese es el objetivo central de la nueva etapa institucional de la Federación Peruana de Pádel (FPP), que avanza en la construcción de un modelo competitivo y comercial capaz de atraer inversión privada, ordenar el crecimiento del mercado y consolidar un circuito deportivo con lógica empresarial.

TE PUEDE INTERESAR

Jockey Club, entre el salto a apuestas en apps y decisión clave: la visión para sus terrenos
A todo galope: Jockey Club del Perú con estadio de tenis y la mira en el público joven
Rinconada Country Club define sus frentes de inversión en sus dos sedes hacia 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.