Lima fue elegida sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027 el 12 de marzo del 2024, pues la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) le había retirado la organización a la ciudad designada originalmente, el 2021 (Barranquilla, Colombia). La capital peruana se impuso a la de Paraguay (Asunción). Jugaron a favor de Lima el éxito de los Panamericanos y Parapanamericanos 2019, y que la infraestructura deportiva ya existía y era manejada por la agencia llamada Proyecto Legado. Los juegos se realizarán entre julio y agosto del próximo año.

El presupuesto para Lima 2027 se estimó en US$ 369 millones, bastante menor que lo destinado para Lima 2019 (US$ 1,200 millones), debido a que las instalaciones deportivas seguían operativas –y generando ingresos, pues eran alquiladas para competencias, incluidos campeonatos mundiales–. Respecto de la Villa Panamericana, se ofreció la construcción de cinco torres adicionales a las seis disponibles que fueron levantadas para Lima 2027.

Esta semana, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, estuvo en Lima, recorrió los principales recintos deportivos para los juegos y tuvo comentarios positivos acerca de su estado. De los muchos temas pendientes no se pronunció y tampoco comentó sobre la desactivación de Legado. De los innumerables desatinos del Gobierno de Dina Boluarte, la extinción de dicha agencia, en febrero pasado, fue uno de los más absurdos. El manejo (y los ingresos) de los cinco complejos polideportivos de Legado fue transferido al Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Respecto de la Villa Panamericana, se ofreció la construcción de cinco torres adicionales a las seis disponibles que fueron levantadas para Lima 2027. (Foto: Jorge Cerdan / GEC)

Pero el IPD no se caracteriza por su eficiencia. Tampoco es un ejemplo de estabilidad. Tuvo siete jefes durante el régimen Castillo-Boluarte. El último fue cambiado por el Gobierno de José Jerí, el 14 de noviembre, una semana antes de la inauguración de los Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, cuya organización fue bastante desprolija (estuvo a cargo del IPD). Encima, está siendo investigado por la Fiscalía. Sería un error mantener a esa entidad como responsable de un evento mucho más grande y de mayor repercusión internacional.

Tampoco se ha vuelto a hablar de las torres adicionales en la Villa Panamericana y continúa en el limbo la operatividad y mantenimiento de los recintos de Legado (Gestión 15/01/2025). En noviembre, Panam Sports recordó al IPD que el comité organizador de los juegos tiene que ser una entidad legal independiente y que el proveedor de servicios de tecnología ya fue designado por el organismo, como consta en el contrato suscrito con el Gobierno peruano.