“Sería un error mantener al IPD como responsable de un evento mucho más grande y de mayor repercusión internacional”. (Foto: Andina)
pues la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) le había retirado la organización a la ciudad designada originalmente, el 2021 (Barranquilla, Colombia). La capital peruana se impuso a la de Paraguay (Asunción). Jugaron a favor de Lima el éxito de los Panamericanos y Parapanamericanos 2019, y que la infraestructura deportiva ya existía y era manejada por la agencia llamada Proyecto Legado. Los juegos se realizarán entre julio y agosto del próximo año.

El presupuesto para Lima 2027 se estimó en US$ 369 millones, bastante menor que lo destinado para Lima 2019 (US$ 1,200 millones), debido a que las instalaciones deportivas seguían operativas –y generando ingresos, pues eran alquiladas para competencias, incluidos campeonatos mundiales–. Respecto de la Villa Panamericana, se ofreció la construcción de cinco torres adicionales a las seis disponibles que fueron levantadas para Lima 2027.

Esta semana, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, estuvo en Lima, recorrió los principales recintos deportivos para los juegos y tuvo comentarios positivos acerca de su estado. De los muchos temas pendientes no se pronunció y tampoco comentó sobre la desactivación de Legado.

Respecto de la Villa Panamericana, se ofreció la construcción de cinco torres adicionales a las seis disponibles que fueron levantadas para Lima 2027. (Foto: Jorge Cerdan / GEC)
Pero el IPD no se caracteriza por su eficiencia. Tampoco es un ejemplo de estabilidad. Tuvo siete jefes durante el régimen Castillo-Boluarte. El último fue cambiado por el Gobierno de José Jerí, el 14 de noviembre, una semana antes de la inauguración de los Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, cuya organización fue bastante desprolija (estuvo a cargo del IPD). Encima, está siendo investigado por la Fiscalía. Sería un error mantener a esa entidad como responsable de un evento mucho más grande y de mayor repercusión internacional.

En noviembre, Panam Sports recordó al IPD que el comité organizador de los juegos tiene que ser una entidad legal independiente y que el proveedor de servicios de tecnología ya fue designado por el organismo, como consta en el contrato suscrito con el Gobierno peruano.

