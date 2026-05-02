Otros deportes además del fútbol empiezan a posicionarse en el radar de las marcar. (Foto: Composición)
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Eduardo Sotelo
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El fútbol sigue siendo, por amplio margen, el principal imán para las marcas dentro del deporte peruano. Sin embargo, otras disciplinas empiezan a ganar terreno como plataformas de patrocinio y posicionamiento de marca. El crecimiento de algunas ligas, la aparición de figuras con proyección internacional y la cercanía de grandes eventos deportivos han abierto nuevas oportunidades comerciales.

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