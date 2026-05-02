Para Eduardo Flores, CEO de la agencia de marketing deportivo Toque Fino, el fútbol concentra alrededor del 90% del interés de patrocinadores y audiencias en el país. Pero el resto del ecosistema deportivo comienza a ofrecer espacios cada vez más atractivos para las marcas.

“Siempre hay deportes que llaman mucho la atención. Luego del fútbol, el vóley femenino es uno de los que más interés genera”, dijo Flores a Gestión.

El empuje del vóley y la ola del surf

Según Flores, la Liga Peruana de Vóley ha logrado consolidar una base de audiencia y patrocinio en los últimos años. A diferencia de etapas anteriores, hoy cuenta con más presencia de marcas y mayor competitividad deportiva.

“Hoy por hoy, hay más de seis marcas que apoyan el proyecto de la liga. Los coliseos se llenan fecha a fecha y los equipos buscan hacer mejor las cosas”, señala.

El atractivo comercial del vóley también está vinculado a la mejora del nivel del torneo. La llegada de jugadoras extranjeras con experiencia olímpica ha elevado la visibilidad del campeonato y ha reforzado su valor como plataforma de exposición para los patrocinadores.

La Liga Peruana de Vóley entra en su fase definitoria. De momento, Alianza Lima es el líder de la tabla. (Foto:@NacBlanquiazul)

Otro deporte que viene captando la atención de las marcas es el surf. Perú se ha consolidado como una potencia regional en esta disciplina, con atletas que compiten en circuitos internacionales y eventos multideportivos.

Para Flores, ese rendimiento deportivo es clave para atraer inversión. “El surf nos regala medallas y tiene figuras muy importantes. Además, es un deporte olímpico, y eso siempre le interesa a las marcas”, explica. La presencia en el programa olímpico -Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos-, amplía la exposición internacional de los deportistas y abre la puerta a patrocinios importantes.

El surf es deporte olímpico desde 2020. En París 2024, Perú estuvo a poco de conseguir una medalla olímpica gracias a Alonso Correa. (Fuente: AFP)

Automovilismo y tenis: deportes con tradición

El automovilismo y el tenis también mantienen un lugar dentro del ecosistema de patrocinio deportivo en el país. Aunque con menor exposición masiva que el fútbol, ambas disciplinas conservan audiencias fieles. En el caso del tenis, la aparición de nuevos talentos vuelve a despertar el interés comercial.

Mario Monroy, presidente de la Federación Peruana de Tenis (FPT), explica que el surgimiento de figuras competitivas suele generar un efecto inmediato en el mercado. “Cada vez que un tenista empieza a aparecer en torneos ATP y en transmisiones internacionales se suscita un interés muy grande. La gente que consume tenis empieza a ilusionarse y eso también atrae a las marcas”, comenta.

El directivo recuerda que el reciente crecimiento del tenista Ignacio Buse en el ranking ATP ha comenzado a despertar el interés de patrocinadores. “Hace un año tenía un solo auspiciador. Ahora varias marcas quieren estar en su camiseta o en su gorra”, afirma.

Sin embargo, advierte que este interés suele llegar recién cuando el deportista alcanza resultados destacados, y no durante las etapas iniciales de formación.

Ignacio Buse, de 21 años, entró este año al Top 100 del ráking ATP. (Foto: Río Open / Fotojump)

Pádel, el nuevo jugador

A estos deportes se suma un fenómeno más reciente: el pádel. El crecimiento acelerado de canchas, torneos y academias en Lima y otras ciudades ha convertido a esta disciplina en un nuevo espacio de activación para las marcas.

Eduardo Flores observa en este deporte un potencial importante para los próximos años. “Cada vez hay más canchas, más campeonatos y más marcas interesadas en invertir. Incluso, ahora hay una federación”, indica. La rápida expansión del deporte y su carácter social -muy vinculado a redes de clubes y centros deportivos- lo convierten en una plataforma atractiva para acciones de marketing experiencial.

Eventos que activan el mercado

Más allá de una disciplina específica, Flores considera que los grandes eventos deportivos funcionan como catalizadores del interés comercial. La proximidad de los Juegos Panamericanos Lima 2027, por ejemplo, podría abrir oportunidades para disciplinas menos mediáticas, especialmente si los patrocinadores comienzan a vincularse con los deportistas desde etapas tempranas.

“Las marcas deberían empezar a mirar a los deportistas ahora, no esperar al año previo. Los Panamericanos y los Juegos Olímpicos siempre generan un gran interés”, afirmó Flores, quien, además, asegura que son cuatro los tipos de marcas que un deportista aspira a que lo auspicie: marca de ropa, telecomunicaciones, automóviles y bebidas. A estos, se vienen sumando las casas de apuestas.

En ese contexto, el mercado deportivo peruano podría experimentar una diversificación progresiva del patrocinio. Aunque el fútbol seguirá siendo el principal receptor de inversión, otras disciplinas comienzan a consolidarse como alternativas atractivas para las marcas.

LEA TAMBIÉN: Designan a Sergio Ludeña Visalot como presidente del Instituto Peruano del Deporte