El Super Bowl es mucho más que la final de la NFL: es un fenómeno cultural global; sin embargo, el origen de su nombre es sorprendentemente sencillo y poco conocido. Antes de convertirse en una marca multimillonaria seguida por millones de personas, el partido tenía un nombre largo y poco atractivo para el público. Cuando la NFL y la AFL decidieron enfrentar a sus campeones en 1967, el evento se llamó oficialmente “AFL–NFL World Championship Game”.

Con el tiempo, ese título resultó poco práctico para medios y fanáticos, que comenzaron a buscar una forma más simple de referirse al partido.

Según CBS Sports, el término “Super Bowl” surgió de manera informal gracias a Lamar Hunt, propietario de los Kansas City Chiefs. Hunt se inspiró en un juguete muy popular en los años 60 llamado “Super Ball”, una pelota que rebotaba intensamente y era famosa entre los niños de la época.

El nombre surgió de manera informal, inspirado en un juguete llamado “Super Ball” y en la tradición universitaria de los “bowl games”. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Además, la palabra “bowl” ya se utilizaba desde hace décadas en el fútbol americano universitario para nombrar partidos importantes, como el Rose Bowl. La combinación de ambos conceptos dio lugar a un nombre corto, fácil de recordar y con gran potencial comercial.

Aunque al principio no era oficial, el nombre empezó a ganar popularidad en la prensa y entre los aficionados.

Finalmente, en 1969, la NFL adoptó oficialmente el término Super Bowl a partir de la tercera edición del juego.

Desde entonces, el Super Bowl pasó de ser una simple final deportiva a convertirse en un evento televisivo global, con shows de medio tiempo, publicidad millonaria y una audiencia que supera los 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

Hoy, el Super Bowl es uno de los eventos deportivos más reconocidos del mundo. (Foto: EFE / EPA / CHRIS TORRES)



