IPD. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo autorizó al Instituto Peruano del Deporte (IPD) a otorgar subvenciones adicionales a las previstas en el Anexo ‘A’ de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 2′224,458.

Ello con la finalidad de garantizar la realización de eventos y la participación de deportistas de alto rendimiento en las disciplinas de atletismo y softbol, “lo que contribuirá a generar mejores oportunidades para el desarrollo del deporte y de los deportistas de alto rendimiento en el Perú”.

Así lo establece el , publicado este miércoles en una edición extraordinaria del Diario El Peruano.

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Atletismo. (Foto: IPD)
Atletismo. (Foto: IPD)

La autorización para otorgar estas subvenciones se hace con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, a favor de dos Federaciones Deportivas Nacionales, detalla el texto legal.

El detalle de las subvenciones adicionales autorizadas se encuentra en el Anexo ‘Subvenciones adicionales a las establecidas en el Anexo A: Subvenciones para personas jurídicas para el Año Fiscal 2026 de la Ley Nº 32513 – RDR’; que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Dicho anexo se publica en las sedes digitales del Ministerio de Educación y del Instituto Peruano del Deporte, en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el Diario El Peruano.

En su artículo 3, referido al financiamiento, la norma establece que las subvenciones adicionales autorizadas en el artículo 2 del presente Decreto Supremo se financian con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 342: IPD, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, “sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.

“Los recursos autorizados para el otorgamiento de las subvenciones a las que hace referencia el artículo 2 del presente Decreto Supremo, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son autorizados”, acota la norma.

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