La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios informó que abrió una investigación que involucra al presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludueña, por el presunto uso indebido de los palcos del Estadio Nacional durante el concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny, realizado el 16 de enero en Lima.

El caso fue revelado inicialmente por el portal de investigación El Foco.

Las diligencias fiscales se centran en el uso de los espacios asignados al IPD en el recinto deportivo. Hasta el momento, la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el acceso ni los controles aplicados a dichos ambientes durante el evento.

El requerimiento fiscal incluye registros de videovigilancia, contrato de alquiler del estadio, nómina del personal de seguridad, protocolos de acceso y la identificación del funcionario responsable de los palcos. Asimismo, se pidió la documentación completa relacionada con la contratación de Merino, como órdenes de servicio, términos de referencia, comprobantes de pago y el área que solicitó sus servicios.

Consultado por Canal N durante una inspección en la Videna junto al presidente de Panam Sports, Neven Ilic, Ludueña señaló que la entidad se encuentra reuniendo la documentación requerida y que esta será entregada próximamente. “Estamos esperando los documentos correspondientes”, afirmó.