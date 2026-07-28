El Instituto Peruano del Deporte (IPD) oficializó hoy que encargará a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) la ejecución de 6 inversiones de cara a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

A través de la Resolución de Presidencia N° 000101-2026-P/IPD, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, el IPD transfiere hasta S/ 72.6 millones a la ANIN para que remodele, entre otras sedes, el Estadio Nacional.

Se establece en la misma norma que los recursos derivados a la ANIN solo podrán utilizarse para la "formulación, evaluación y/o aprobación de las inversiones, según corresponda, así como su ejecución“, bajo responsabilidad funcional.

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Las intervenciones contempladas

De acuerdo a la resolución, la ANIN destinará los recursos a 6 inversiones de cara a la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

El más destacado es la “Optimización del servicio deportivo de competencia en el Estadio Nacional” por S/ 18.6 millones. Sin embargo, no es la que más dinero demandará.

La inversión para la que se destinarán más recursos involucra al Complejo Deportivo de la Villa Panamericana. S/ 40.1 millones se destinarán a crear “los servicios deportivos de competencia” especializada en Escalada, Centro Tenístico y Estadio de Cricket. El resto de las inversiones pueden observarse en la siguiente tabla: