Estadio Nacional será remodelado para Juegos Panamericanos 2027 por S/ 18.6 millones. (Foto: GEC).
Estadio Nacional será remodelado para Juegos Panamericanos 2027 por S/ 18.6 millones. (Foto: GEC).
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Redacción Gestión
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El Instituto Peruano del Deporte (IPD) oficializó hoy que encargará a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) la ejecución de 6 inversiones de cara a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Se establece en la misma norma que los recursos derivados a la ANIN solo podrán utilizarse para la "formulación, evaluación y/o aprobación de las inversiones, según corresponda, así como su ejecución“, bajo responsabilidad funcional.

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Las intervenciones contempladas

De acuerdo a la resolución, la ANIN destinará los recursos a 6 inversiones de cara a la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

La inversión para la que se destinarán más recursos involucra al Complejo Deportivo de la Villa Panamericana. S/ 40.1 millones se destinarán a crear “los servicios deportivos de competencia” especializada en Escalada, Centro Tenístico y Estadio de Cricket. El resto de las inversiones pueden observarse en la siguiente tabla:

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