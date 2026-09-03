Los planes de Isushi llegan tras un balance favorable en la primera mitad del 2026.
Los planes de Isushi llegan tras un balance favorable en la primera mitad del 2026.
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Sandra Reyes
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El auge de la cocina nikkei en Perú sigue impulsando la expansión de cadenas especializadas. En ese contexto, la peruana Isushi prepara nuevas aperturas en Lima, avanza en su expansión internacional mediante franquicias y fortalece su operación con herramientas de inteligencia artificial, mientras renueva su propuesta gastronómica y el concepto de sus restaurantes. ¿Qué otras novedades tiene en cartera?

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