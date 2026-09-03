Los planes de Isushi llegan tras un balance favorable en la primera mitad del 2026. La cadena creció más de 5% frente al mismo periodo del 2025, impulsada por el posicionamiento de la marca y la mayor preferencia por la cocina nikkei. Aunque la incertidumbre política y el Mundial de Fútbol 2026 afectaron temporalmente el consumo en salón, la empresa mantiene su estrategia de crecimiento y seguirá atenta a un eventual fenómeno de El Niño por su posible impacto en la demanda.

Aperturas de Isushi en Lima

Isushi, que actualmente tiene ocho establecimientos, prevé cerrar el 2026 con 10 locales operativos. En mayo inauguró un restaurante en la calle Enrique Palacios, en Miraflores, de unos 200 m² distribuidos en dos pisos y con un concepto más moderno, orientado al público joven y al segmento after office. La siguiente apertura está prevista para finales de año en Lima Moderna, aunque el distrito aún se encuentra en evaluación.

“Hay locales que superan los US$100,000 de inversión”, señaló Luiggi Santa María, CEO de Isushi, sobre el presupuesto que demanda cada proyecto.

La cadena priorizará consolidar su presencia en Lima antes de evaluar su ingreso a provincias. En ese sentido, analiza oportunidades en distritos donde aún no opera, como San Juan de Lurigancho, Rímac y San Luis, mientras que Arequipa aparece como una opción a futuro. “Todavía nos falta crecer acá en Lima”, afirmó Santa María, quien precisó que la empresa mantiene un promedio de dos aperturas por año.

Expansión internacional mediante franquicias

La internacionalización será el siguiente paso de Isushi. La cadena proyecta expandirse a mediano plazo mediante franquicias y tiene en la mira a Colombia, Chile y Panamá, aunque antes buscará consolidar su crecimiento en Lima.

La elección de estos mercados responde al potencial de consumo y al posicionamiento de la gastronomía peruana. “Vemos que los restaurantes peruanos son muy bien valorados allí”, explicó Santa María.

Uso de la IA y nuevos formatos de locales

La modernización también forma parte de la estrategia de Isushi. La cadena incorporó herramientas de inteligencia artificial en su back office para analizar datos sobre mermas e indicadores internos y optimizar su operación.

“El asunto de las mermas es algo que medimos constantemente”, afirmó Luiggi Santa María.

Esa evolución también se refleja en sus restaurantes. El local inaugurado en mayo en la calle Enrique Palacios, en Miraflores, incorpora pantallas de gran formato para eventos como el Mundial.

DATO

El delivery continúa ganando protagonismo en el negocio de Isushi. Los aplicativos como Rappi y PedidosYa ya representan el 30% de la facturación y registran un crecimiento superior al 10% anual, mientras que el recojo en tienda y el delivery propio aportan el 5% restante. Pese a este avance, el consumo en salón sigue concentrando el 65% de las ventas. El crecimiento de los canales digitales también ha fortalecido el posicionamiento de la cadena.