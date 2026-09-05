El grupo Jaime Pesaque Restaurantes cuenta hoy con siete marcas: Mayta (2008), 500 Grados (2018), Mad Burger (2020), Callao (2020), Sapiens (2021), Nuna (2025) y Kira (2026). Mayta, su marca insignia, ocupó el puesto 39 de The World’s 50 Best Restaurants 2025.
El grupo Jaime Pesaque Restaurantes cuenta hoy con siete marcas: Mayta (2008), 500 Grados (2018), Mad Burger (2020), Callao (2020), Sapiens (2021), Nuna (2025) y Kira (2026). Mayta, su marca insignia, ocupó el puesto 39 de The World’s 50 Best Restaurants 2025.
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Sandra Reyes
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Jaime Pesaque Restaurantes se prepara para una nueva etapa de expansión. El grupo gastronómico peruano fundado por el chef y empresario Jaime Pesaque, creador de Mayta, alista nuevos movimientos: el lanzamiento de una nueva marca, operaciones en el aeropuerto Jorge Chávez y avances en sus negocios en el exterior. René de la Fuente, CEO del grupo, revela los detalles.

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