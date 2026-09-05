En el primer semestre de 2026, Jaime Pesaque Restaurantes cumplió con lo presupuestado pese a un periodo desafiante y prevé cerrar el año con crecimiento de doble dígito.

El grupo cuenta hoy con siete marcas: Mayta (2008), 500 Grados (2018), Mad Burger (2020), Callao (2020), Sapiens (2021), Nuna (2025) y Kira (2026). Mayta, su marca insignia, ocupó el puesto 39 de The World’s 50 Best Restaurants 2025, donde figura por cuarto año consecutivo, reforzando el posicionamiento internacional alcanzado por el grupo.

La apertura está prevista para la primera semana de octubre de 2026. (Foto: Jaime Pesaque Restaurantes)

Grupo gastronómico sumará nueva marca en Nueva York

El siguiente movimiento llegará la primera semana de octubre, cuando Jaime Pesaque Restaurantes lance una nueva marca en Nueva York. De la Fuente, adelantó que el concepto operará en formato puerta a calle y tendrá una propuesta “diferente” y “divertida”, aunque por ahora el grupo mantiene en reserva los detalles.

Con este lanzamiento, el portafolio pasará a contar con ocho conceptos. Sin embargo, más allá de sumar una nueva marca, el proyecto tiene otro objetivo: desarrollar desde el inicio un formato con mayor capacidad de réplica en otros mercados.

Nueva York será, así, el primer mercado donde el grupo pondrá a prueba este nuevo concepto, elegido por su tamaño y por las oportunidades que ofrece para posicionar una propuesta peruana con vocación internacional.

Y es que el grupo entiende así su expansión en el extranjero: “No queremos exportar restaurantes, queremos exportar marcas”, afirmó De la Fuente.

Para decidir dónde llevar sus conceptos, el grupo evalúa variables como el tamaño del mercado, la competencia, el ticket, la frecuencia de consumo, la inversión requerida y, especialmente, la facilidad de replicar el modelo.

Callao y Kira: la apuesta por el aeropuerto Jorge Chávez

Callao y Kira son las dos apuestas más recientes de Jaime Pesaque Restaurantes en el aeropuerto Jorge Chávez.

Callao nació en 2020 en Países Bajos como una cevichería y posteriormente se trasladó a La Haya. Para su llegada al nuevo terminal del Jorge Chávez, el concepto fue adaptado al formato aeroportuario, con una propuesta más local.

La marca lleva 10 meses operando en el recinto aéreo y, según De la Fuente, su desempeño ha sido “muy satisfactorio”. Además, obtuvo un reconocimiento internacional como restaurante de aeropuerto, lo que abre la posibilidad de llevar el concepto a otros aeropuertos internacionales.

Kira, en cambio, fue creada específicamente para el aeropuerto Jorge Chávez y comenzó a operar en 2026. Se trata de un concepto casual de cocina peruana-nikkei diseñado para viajeros que disponen de alrededor de 45 minutos para comer.

Con cinco meses de operación en el terminal, el desempeño de Kira también viene siendo positivo. El grupo evalúa replicar el concepto en otras ubicaciones, aunque la decisión dependerá de encontrar el mercado, operador o socio adecuado.

La operación aeroportuaria también ha obligado al grupo a adaptar su modelo de negocio. Entre los principales retos están los estándares de seguridad del aeropuerto, un flujo de clientes condicionado por el tráfico de vuelos y la necesidad de elevar la eficiencia para atender al pasajero en un tiempo limitado, sin afectar la calidad del servicio.

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Nuna y el crecimiento internacional

Mientras desarrolla sus nuevos conceptos, el grupo también avanza en la consolidación de sus operaciones internacionales. Nuna cumplió un año en mayo de 2026 desde su apertura en el Four Seasons Hotel Miami, ubicado en Brickell.

El restaurante opera bajo un modelo de franquicia y actualmente es el único local de la marca. De la Fuente define a Nuna como el concepto de su portafolio más cercano al fine dining y señala que el balance de su primer año ha sido positivo.

Tras esta primera etapa, Pesaque Restaurantes mantiene abierta la posibilidad de llevar Nuna a nuevos mercados internacionales, aunque sin acelerar el ritmo de aperturas. La prioridad, explica el ejecutivo, es encontrar las condiciones adecuadas para cada operación. “Crecer bien es más importante que crecer rápido”, señala, al referirse a la búsqueda de un lugar, un operador y un socio adecuados para cada proyecto.

Así, el grupo busca que su crecimiento internacional no dependa únicamente de abrir más restaurantes, sino de construir marcas capaces de replicarse en distintos mercados y sostener un modelo económico sólido.