La Municipalidad de Miraflores está en la fase final de implementación del que será el primer teleférico en Lima, proyecto valorizado en US$ 10 millones y desarrollado bajo un convenio edil. La infraestructura será operada por el Consorcio Zigzag Teleféricos y contará con tecnología de la empresa austriaca Doppelmayr.

Felipe Ojeda, vocero de la Municipalidad de Miraflores, indicó que los componentes mecánicos y operativos del sistema ya cuentan con una certificación al 100% bajo estándares europeos. Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de “marcha blanca”, periodo en el que vecinos ya han podido utilizar el servicio como parte de las pruebas previas a su puesta en operación, informó un artículo de Andina.

El sistema funcionará bajo la modalidad de “vaivén”: mientras una cabina asciende, la otra desciende. En total, contará con dos cabinas, cada una con capacidad para 15 pasajeros: 10 sentados y cinco de pie.

Además, el diseño incorpora un elemento orientado a los usuarios que practican deportes acuáticos: permitirá trasladar simultáneamente hasta dos bicicletas o dos tablas de surf.

El Vaivén Teleférico Miraflores conecta el parque Domossola con Playa Redondo II, en la Costa Verde. El recorrido tiene aproximadamente 320 metros y se realiza durante la etapa de marcha blanca. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

Recorrido de 305 metros

El teleférico cubrirá una distancia de 305 metros y el trayecto tendrá una duración aproximada de dos minutos. La ruta conectará la zona alta del distrito, específicamente el Parque Domodósola —ubicado entre el puente de La Paz y Larcomar— con la Playa Redondo, en la Costa Verde.

El desplazamiento se caracteriza por su tranquilidad y permitirá a los pasajeros acceder a una vista panorámica del litoral limeño. Durante el recorrido también será posible observar Larcomar y el flujo vehicular del Circuito de Playas de la Costa Verde.

El Vaivén Teleférico Miraflores conecta el parque Domossola con Playa Redondo II, en la Costa Verde. El recorrido tiene aproximadamente 320 metros y se realiza durante la etapa de marcha blanca. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

¿Qué falta para el inicio de operaciones?

La puesta en marcha oficial todavía requiere completar algunos trabajos. Entre ellos figura la instalación del ascensor que permitirá garantizar la accesibilidad integral del servicio para personas con discapacidad, usuarios de sillas de ruedas y adultos mayores.

La municipalidad y la empresa operadora también vienen culminando ajustes relacionados con servicios complementarios menores. En materia de seguridad, el sistema contará permanentemente con personal de rescate equipado con arneses para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el funcionamiento de las cabinas.

Aunque todavía no existe una fecha exacta para la inauguración, las autoridades municipales prevén que esta se produzca “en los próximos días”, una vez concluidos los trabajos pendientes.

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Tres tarifas según el tipo de usuario

En cuanto al costo del servicio, Felipe Ojeda adelantó que el operador establecerá tarifas “módicas y accesibles”. Según explicó, el precio será inferior al costo de un viaje en taxi entre la zona del acantilado y la playa.

El esquema tarifario contemplará tres categorías de usuarios: vecino miraflorino, turista nacional y turista extranjero. De esta manera, el proyecto busca atender tanto la demanda de transporte entre la parte alta del distrito y la Costa Verde como el componente turístico asociado al recorrido y a las vistas panorámicas del litoral.