Teleférico de Miraflores. (Foto: GEC)
Teleférico de Miraflores. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Municipalidad de Miraflores está en la fase final de implementación del que será el primer teleférico en Lima, proyecto valorizado en US$ 10 millones y desarrollado bajo un convenio edil. La infraestructura será operada por el Consorcio Zigzag Teleféricos y contará con tecnología de la empresa austriaca Doppelmayr.

Felipe Ojeda, vocero de la Municipalidad de Miraflores, indicó queinformó un artículo de .

El sistema funcionará bajo la modalidad de “vaivén”: mientras una cabina asciende, la otra desciende. En total, contará con dos cabinas, cada una con capacidad para 15 pasajeros: 10 sentados y cinco de pie.

Además, el diseño incorpora un elemento orientado a los usuarios que practican deportes acuáticos: permitirá trasladar simultáneamente hasta dos bicicletas o dos tablas de surf.

El Vaivén Teleférico Miraflores conecta el parque Domossola con Playa Redondo II, en la Costa Verde. El recorrido tiene aproximadamente 320 metros y se realiza durante la etapa de marcha blanca. (Foto: Joel Alonzo / GEC).
El Vaivén Teleférico Miraflores conecta el parque Domossola con Playa Redondo II, en la Costa Verde. El recorrido tiene aproximadamente 320 metros y se realiza durante la etapa de marcha blanca. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

Recorrido de 305 metros

El teleférico cubrirá una distancia de 305 metros y el trayecto tendrá una duración aproximada de dos minutos. La ruta conectará la zona alta del distrito, específicamente el Parque Domodósola —ubicado entre el puente de La Paz y Larcomar— con la Playa Redondo, en la Costa Verde.

El Vaivén Teleférico Miraflores conecta el parque Domossola con Playa Redondo II, en la Costa Verde. El recorrido tiene aproximadamente 320 metros y se realiza durante la etapa de marcha blanca. (Foto: Joel Alonzo / GEC).
El Vaivén Teleférico Miraflores conecta el parque Domossola con Playa Redondo II, en la Costa Verde. El recorrido tiene aproximadamente 320 metros y se realiza durante la etapa de marcha blanca. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

¿Qué falta para el inicio de operaciones?

La puesta en marcha oficial todavía requiere completar algunos trabajos. Entre ellos figura la instalación del ascensor que permitirá garantizar la accesibilidad integral del servicio para personas con discapacidad, usuarios de sillas de ruedas y adultos mayores.

Aunque todavía no existe una fecha exacta para la inauguración, las autoridades municipales prevén que esta se produzca “en los próximos días”, una vez concluidos los trabajos pendientes.

Tres tarifas según el tipo de usuario

En cuanto al costo del servicio, Felipe Ojeda adelantó que el operador establecerá tarifas “módicas y accesibles”. Según explicó, el precio será inferior al costo de un viaje en taxi entre la zona del acantilado y la playa.

El esquema tarifario contemplará tres categorías de usuarios: vecino miraflorino, turista nacional y turista extranjero.

Síguenos también en YouTube:

TE PUEDE INTERESAR

Teleférico de Miraflores iniciaría operaciones a fines de agosto
Avanza teleférico de Miraflores: proceso de implementación terminaría en agosto
Dueño de María Mezcal abrirá bar de pisco sour en teleférico de Miraflores: los detalles
Teleférico de Choquequirao: proyecto avanza, pero estas “dudas” de inversionistas persisten

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.