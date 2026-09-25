El Gobierno propone implementar un régimen de responsabilidad penal diferenciado y de seguridad reforzada para adolescentes de alta peligrosidad, como parte del pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso.

La iniciativa plantea trasladar a módulos especializados, con mayor control y vigilancia, a adolescentes que hayan cometido delitos graves o estén vinculados a perfiles de crimen organizado.

El objetivo es evitar que compartan espacios con jóvenes que cumplen medidas socioeducativas por infracciones menores o sin antecedentes delictivos.

Al respecto, el Ejecutivo pidió la autorización para modificar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a fin de incorporar una clasificación basada en criterios de edad, gravedad de la infracción y perfil criminológico.

La propuesta también plantea reforzar la rehabilitación y reinserción mediante la aplicación obligatoria del Plan de Tratamiento Individual (PTI), adaptado a las características y entorno de cada adolescente.

Además de fortalecer los programas sociolaborales y el acompañamiento tras su salida de los centros juveniles para facilitar su acceso a educación, salud y empleo y reducir el riesgo de reincidencia.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que la implementación de este marco normativo fortalecerá la capacidad de respuesta del Estado.

“La misión de los centros juveniles es rehabilitar y reinsertar a los adolescentes a la sociedad, pero muchas veces esto no se cumple y los menores son captados por bandas criminales, convirtiéndolos en delincuentes de alta peligrosidad. Esto tiene que parar”, indicó.

Adolescentes retenidos en flagrancia

Datos del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE) del Ministerio Público muestran que, entre enero y mayo de este año, 2,640 adolescentes de 14 a 17 años fueron retenidos en flagrancia.

A ello se suman 41 menores de entre 10 y 13 años intervenidos bajo medidas de protección. Del total de casos registrados, alrededor del 90% corresponde a varones.