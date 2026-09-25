La iniciativa plantea separar a menores vinculados a delitos graves de quienes cumplen medidas socioeducativas por infracciones menores y reforzar sus programas de rehabilitación. Fotos: Programa Nacional de Centros Juveniles - PRONACEJ
La iniciativa plantea separar a menores vinculados a delitos graves de quienes cumplen medidas socioeducativas por infracciones menores y reforzar sus programas de rehabilitación. Fotos: Programa Nacional de Centros Juveniles - PRONACEJ
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Redacción Gestión
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El Gobierno propone implementar un régimen de responsabilidad penal diferenciado y de seguridad reforzada para adolescentes de alta peligrosidad,

La iniciativa plantea trasladar a módulos especializados, con mayor control y vigilancia, a adolescentes que hayan cometido delitos graves o estén vinculados a perfiles de crimen organizado.

El objetivo es evitar que compartan espacios con jóvenes que cumplen medidas socioeducativas por infracciones menores o sin antecedentes delictivos.

Al respecto, el Ejecutivo pidió la autorización para modificar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a fin de incorporar una clasificación basada en criterios de edad, gravedad de la infracción y perfil criminológico.

La propuesta también plantea reforzar la rehabilitación y reinserción mediante la aplicación obligatoria del Plan de Tratamiento Individual (PTI), adaptado a las características y entorno de cada adolescente.

Además de fortalecer los programas sociolaborales y el acompañamiento tras su salida de los centros juveniles para facilitar su acceso a educación, salud y empleo y reducir el riesgo de reincidencia.

“La misión de los centros juveniles es rehabilitar y reinsertar a los adolescentes a la sociedad, pero muchas veces esto no se cumple y los menores son captados por bandas criminales, convirtiéndolos en delincuentes de alta peligrosidad. Esto tiene que parar”, indicó.

Adolescentes retenidos en flagrancia

Datos del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE) del Ministerio Público muestran que, entre enero y mayo de este año, 2,640 adolescentes de 14 a 17 años fueron retenidos en flagrancia.

A ello se suman 41 menores de entre 10 y 13 años intervenidos bajo medidas de protección. Del total de casos registrados, alrededor del 90% corresponde a varones.

La propuesta busca crear módulos con mayor seguridad para menores vinculados a delitos graves o al crimen organizado y modificar los criterios de clasificación en los centros juveniles. Foto: Programa Nacional de Centros Juveniles - PRONACEJ
La propuesta busca crear módulos con mayor seguridad para menores vinculados a delitos graves o al crimen organizado y modificar los criterios de clasificación en los centros juveniles. Foto: Programa Nacional de Centros Juveniles - PRONACEJ

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