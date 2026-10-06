El gasto de las municipalidades en personal y obligaciones sociales viene ganando peso en la composición de sus presupuestos. | Andina
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Guadalupe Gamboa
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Al igual que en el Gobierno nacional, en los municipios también se ha elevado fuertemente el gasto relacionado a planillas. Solo en los últimos 10 años, la categoría referente al pago en sueldos y beneficios a los trabajadores de las municipalidades en el país se triplicó.

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