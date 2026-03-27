La cervecera neerlandesa Heineken Perú suscribió un acuerdo maestro de distribución exclusiva con Arca Continental, con el objetivo de fortalecer su presencia en el país y optimizar su estrategia comercial. Según informó la compañía, esta alianza permitirá atender de manera directa el canal tradicional en la ciudad de Lima, principal plaza del mercado cervecero local.

En un comunicado oficial, la multinacional destacó la relevancia de este nuevo socio estratégico. “El acuerdo, que entra en vigencia desde el primer trimestre de 2026, consolida una alianza estratégica con uno de los operadores de distribución con mayor experiencia y que cuenta con una de las mayores redes de distribución y comercialización a nivel nacional”, señaló.

La empresa precisó que esta unión busca sostener su crecimiento de doble dígito en el territorio peruano, en línea con una estrategia de inversión orientada al largo plazo y el fortalecimiento de su ruta de comercialización en el país.

Por su parte, Arca Continental cuenta con una sólida operación en Perú, donde distribuye marcas como Coca-Cola e Inca Kola, respaldada por una de las fuerzas de ventas más amplias del país. Estas capacidades serán clave para fortalecer la ejecución en el punto de venta y maximizar el potencial del canal tradicional, especialmente en Lima, donde se concentra más de un tercio del volumen de la categoría de cervezas.

Lima concentra más de un tercio del mercado cervecero, lo que la convierte en el eje inicial de la estrategia. (Foto: Heineken Perú)

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Heineken apunta a 220 mil puntos de venta a nivel nacional

El director general de Heineken, Jonas Geeraerts, destacó que esta alianza reafirma la apuesta de la compañía por el mercado peruano. “Esta alianza estratégica reafirma que estamos en el Perú para invertir y construir en el largo plazo. Robustecer nuestro route to market junto a un socio con la experiencia y fortalezas de Arca Continental nos asegura las capacidades necesarias para sostener nuestro crecimiento”, afirmó.

En términos de expansión, la compañía proyecta alcanzar más de 220 mil nuevos puntos de venta a nivel nacional gracias a este acuerdo de distribución exclusiva. Esta estrategia busca elevar la ejecución de sus marcas y consolidar su presencia en todo el país, apoyándose en la infraestructura logística de su nuevo socio.

La alianza también contempla una agenda enfocada en el desarrollo del portafolio y la expansión en distintos canales. El plan incluye reforzar el segmento premium con marcas como Heineken y Amstel, ampliar la distribución de Tres Cruces en el canal tradicional e impulsar el portafolio retornable. Asimismo, se busca fortalecer la atención en canales clave como Horeca y licorerías, especialmente en provincias.

“Esta alianza también forma parte de nuestro enfoque de construir relaciones con socios estratégicos que generen sinergias con nuestro negocio y que nos permita seguir fortaleciendo nuestra atención a canales clave, como Horeca y licorerías, especialmente en provincias. Todo ello en beneficio de nuestros clientes, como Heineken Perú”, sostuvo Oscar Gómez-Escobar.

Arca Continental aporta una red logística consolidada y experiencia en marcas de alto consumo como Coca-Cola. (Foto: Heineken Perú)

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Planes de crecimiento de Heineken en Perú

En conversación con diario Gestión, el director general de Heineken Perú, Jonas Geeraerts, señaló que la compañía busca seguir creciendo a doble dígito en el país, con foco en ampliar su presencia en el canal tradicional, especialmente en bodegas. El ejecutivo advirtió que la inseguridad está afectando directamente a este segmento, reduciendo su actividad y capacidad de compra.

“Consideramos que es un canal en el que crecemos, pero que a su vez está sufriendo muchísimo de la inseguridad. Entonces, definitivamente en ese contexto, es más difícil cada día que los bodegueros puedan tener cifras positivas”, remarcó. En contraste, indicó que el canal moderno muestra un mejor desempeño, impulsado por supermercados y formatos como tiendas de conveniencia. “En el canal moderno; en especial, en supermercados crecemos más”, añadió.

En paralelo, la compañía impulsa innovaciones orientadas a un consumo moderado. “Heineken, en el mundo cervecero global, es el líder con su fórmula cero alcohol. Pero, también tenemos Tres Cruces Light”, indicó, al tiempo que destacó una oferta con distintos rangos de precio. “Heineken es un precio más alto, pero Tres Cruces es más bajo”, precisó.