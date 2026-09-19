Andrea Posadas, gerente general de PB Retail, contó a Gestión que la compañía inició operaciones en Perú con su primera tienda en diciembre del año pasado y actualmente cuenta con 10 locales físicos: siete de MIC, dos de Movies y uno de Naf Naf. En el caso de MIC, sus tiendas están ubicadas en Real Plaza Puruchuco, Aventura Santa Anita, Larcomar, Mallplaza Comas, Plaza Norte, MegaPlaza Ica y Mallplaza Piura; Movies tiene presencia en Aventura Santa Anita y Real Plaza Puruchuco, mientras que Naf Naf opera en Mallplaza Piura.

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“ Las ventas mes a mes vienen creciendo a doble dígito, más cercano al 20% ”, señaló. Este desempeño también está acompañado, agregó, por el tráfico de los centros comerciales donde están ubicadas sus tiendas y por las alianzas que PB Retail viene desarrollando con estos operadores.

En el caso de MIC, la ejecutiva destacó que la propuesta no se limita a la venta de ropa infantil. “Lo que ofrece MIC no solamente es una propuesta de moda infantil moderna y funcional, sino también una experiencia para los niños y para las familias, sobre todo los fines de semana”, comentó.

El desempeño durante esta primera etapa también varía según la antigüedad de cada marca en el mercado peruano. MIC y Movies cuentan con los locales de mayor tiempo de operación, mientras que Naf Naf tenía apenas un mes de funcionamiento en Piura. “Esta última marca ha tenido un buen recibimiento en la ciudad norteña, favorecida por una oferta de prendas acorde con la temporada y diferenciada frente a otras propuestas disponibles en el centro comercial”, dijo.

La marca de moda infantil cuenta con más de 15 personajes exclusivos y prepara nuevas licencias como Roblox y BT21. Foto: PB Retail

Nuevas tiendas de PB Retail: ¿dónde?

En términos de expansión física, PB Retail proyecta cerrar 2026 con 12 tiendas y sumar entre 7 y 10 nuevas aperturas durante 2027 con sus tres marcas: MIC, Movies y Naf Naf . La compañía priorizará los centros comerciales, aunque también evalúa ingresar, en el mediano plazo, al formato de tiendas puerta a calle.

“Nuestra estrategia es un crecimiento agresivo”, acotó Posadas. Durante 2027, añadió, la compañía buscará profundizar sus alianzas con los malls, mientras continúa fortaleciendo el posicionamiento de sus marcas. “Queremos apalancar estas alianzas y también aprovechar el tráfico creciente que tienen”, sostuvo.

Las próximas aperturas serán en Trujillo, donde PB Retail prevé inaugurar una tienda de MIC y otra de Naf Naf en la quincena de noviembre, de cara a la campaña navideña . Para 2027, en cambio, la empresa ya tiene tres aperturas cerradas entre marzo y junio y espera que el resto se concrete entre marzo y octubre, con el objetivo de llegar con los nuevos locales operativos a la campaña de Navidad.

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La expansión también contempla otras ciudades fuera de Lima. Posadas mencionó entre los mercados que la compañía evalúa se encuentran Piura, Trujillo, Chiclayo y Huancayo. “La estrategia de crecimiento es a nivel nacional”, subrayó. Dentro de este proceso, MIC y Naf Naf serán las marcas que concentrarán el mayor crecimiento en 2027, mientras que Movies tendrá una participación menor en la expansión .

En el caso de MIC, Posadas destacó el tamaño de su público objetivo como uno de los factores que sustenta su apuesta por la categoría infantil. “De los 30 millones de habitantes que somos, más o menos 7 millones son niños menores de 12 años”, señaló. A más largo plazo, PB Retail apunta a una expansión de mayor escala: 100 tiendas de MIC y Movies y unas 20 de Naf Naf en el mercado peruano.

Además de la expansión en locales comerciales, en el caso de MIC, la directiva expresó que busca diferenciarse en el mercado de moda infantil mediante el uso de licencias de personajes y franquicias de entretenimiento. “La moda infantil pone cada vez más énfasis en la personalidad de los niños y en su libertad de expresión”, anotó.

Actualmente, la marca cuenta con más de 15 personajes exclusivos, entre ellos Stitch, Spiderman, Batman, Hello Kitty y Sonic. Su propuesta también se actualiza en función de los estrenos globales.

Como parte de esta estrategia, MIC añadirá próximamente Roblox y BT21, dos licencias que, según Posadas, tienen una alta demanda entre el público infantil .

Naf Naf, enfocada en moda femenina, es otra de las marcas que concentrará la expansión de PB Retail durante 2027. Foto: PB Retail

MIC ampliará su oferta: ¿a qué nuevo segmento?

La apuesta de PB Retail por MIC irá más allá de la ropa infantil. En concreto, hacia finales de 2026, la marca incorporará accesorios no textiles como parte de su preparación para la campaña escolar 2027. El portafolio sumará gorros, lentes, mochilas y loncheras . “La incorporación de estos productos permitirá complementar las prendas con una propuesta que busca acompañar al niño en distintas ocasiones”, alegó.

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La marca también busca convertir sus tiendas en espacios de entretenimiento y conexión con los personajes que forman parte de sus colecciones. “Queremos ofrecer al público peruano y a las familias no solo un espacio para que puedan comprar las prendas, sino también un espacio donde los niños conecten con los personajes”, relató.

Para ello, las tiendas incorporan actividades como caritas pintadas, dibujos, regalos relacionados con las prendas y otras dinámicas.

Andrea Posadas, gerente general de PB Retail, adelantó los planes de expansión de la compañía y la posible incorporación de una cuarta marca. Foto: PB Retail

¿Cuarta marca en el portafolio de PB Retail?

PB Retail también analiza ampliar su portafolio con una cuarta marca. La búsqueda, expresó Posadas, podría comenzar con mayor foco durante 2027, aunque la eventual incorporación se proyecta a partir de 2028. “No descartamos que probablemente el próximo año nos enfoquemos en buscar otra marca que complete un poco esta propuesta que le queremos ofrecer al consumidor peruano”, comentó.

Entre las categorías que evalúa el grupo figuran moda masculina y belleza . La ejecutiva precisó que todavía no hay una decisión definida, aunque ya cuentan con algunos candidatos. Esta incorporación responde a la estrategia de PB Retail de ampliar su cobertura hacia distintos segmentos del mercado. “Nosotros sí buscamos tener un modelo multimarca que cubra a los distintos segmentos”, argumentó.

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Clave

Franquicia: La expansión de PB Retail en Perú se desarrolla bajo un modelo de franquicias, con marcas de origen extranjero que el grupo viene incorporando a su portafolio para atender distintos segmentos del mercado. MIC es una franquicia colombiana, mientras que Movies y Naf Naf también forman parte del portafolio de franquicias que opera el grupo en el país.