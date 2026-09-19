MIC se perfila como una de las marcas con mayor potencial dentro de la estrategia de expansión de PB Retail en Perú. Foto: PB Retail
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Karen Guardia Quispe
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El primer semestre de 2026 mostró cifras positivas para PB Retail, la división retail del Grupo Posben, que opera en Perú con tres marcas dirigidas a distintos segmentos: MIC, de origen colombiano, enfocada en moda infantil; Movies, también de Colombia, orientada al público juvenil y adulto aficionado al entretenimiento; y Naf Naf, francesa especializada en moda femenina. De las tres marcas, MIC y Movies son de origen colombiano, mientras que Naf Naf tiene raíces francesas. ¿Qué planes se han trazado para el mediano plazo con miras a mantener el crecimiento de dos dígitos logrado en la primera mitad del 2026?

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