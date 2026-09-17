Según las cifras mostradas por el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, costaría S/ 39,494 millones recuperar a EsSalud.

La data proyectada detalla que son S/ 5,756 millones vinculados al déficit de caja, temas judiciales y laudos.

Si se suma, a corto plazo, inversión en equipamiento y en infraestructura (2026-2028), la cifra se eleva a S/ 12,344 millones.

Y, si se “reemplaza” el último punto por la atención a la brecha de infraestructura al 2035, el monto crece hasta casi los S/ 39,500 millones, ya considerando una brecha estructural.

Sheput aseguró que las cifras expuestas ante la comisión no habían sido presentadas públicamente anteriormente y señaló que la institución enfrenta obligaciones que comprometen su capacidad de operación.

EsSalud. | Andina

Detalles de los montos

El déficit de caja del Seguro Social de Salud podría alcanzar los S/ 1,957 millones al cierre de 2026 si no se adoptan medidas. Además, como se mencionó líneas arriba, las obligaciones financieras podrían incrementarse a cerca de S/ 5,756 millones “para satisfacer pagos, abastecimientos y continuidad de servicios”.

“Sin embargo, hay una luz al final del túnel: la deuda que se tiene con EsSalud. Solo el Estado le adeuda a EsSalud S/ 2,330 millones. La mayoría son los gobiernos regionales y locales”, recordó.

Otro de los puntos cuestionados fue el crecimiento del gasto en personal. Según las cifras presentadas ante la comisión, este pasó de aproximadamente S/ 2,981 millones en 2010 a S/ 9,419 millones en 2026. Incluso, se pagó S/ 10,000 millones en bonos de productividad entre 2019 y 2024 sin medir desempeño.

Actualmente, EsSalud tendría alrededor de 52,000 trabajadores en planilla, 15,000 locadores de servicios y 11,424 trabajadores bajo Contratación Administrativa de Servicios (CAS), de acuerdo con la exposición.

Sheput puso especial atención sobre los locadores y sostuvo que deberá revisarse la naturaleza de estos contratos y los servicios que efectivamente se vienen prestando.

Pese al incremento de planillas, que está concentrada en personal administrativo, el número la institución enfrenta un déficit de médicos e insumos. Según las cifras presentadas, EsSalud cuenta con alrededor de 12.5 médicos por cada 10,000 asegurados, cuando en Chile es el triple y en Colombia el doble.

(Foto: El Comercio)

Regresar al Fonafe

El titular del MTPE mencionó que, como parte de la reorganización, el Poder Ejecutivo buscaría que EsSalud vuelva al ámbito de Fonafe, propuesta que pretende incorporar en la próxima Ley de Presupuesto.

Actualmente EsSalud no forma parte del ámbito de Fonafe en lo que respecta a su propiedad, administración o presupuesto de salud. Sin embargo, existe una relación puntual y limitada donde Fonafe actúa únicamente como un organismo normativo y supervisor para aspectos específicos de gestión presupuestal y remunerativa.