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Gerardo Rosales Diaz
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Según las cifras mostradas por el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, costaría S/ 39,494 millones recuperar a EsSalud.

La data proyectada detalla que son S/ 5,756 millones vinculados al déficit de caja, temas judiciales y laudos.

Si se suma, a corto plazo, inversión en equipamiento y en infraestructura (2026-2028), la cifra se eleva a S/ 12,344 millones.

Y, si se “reemplaza” el último punto por la atención a la brecha de infraestructura al 2035, el monto crece hasta casi los S/ 39,500 millones, ya considerando una brecha estructural.

Sheput aseguró que las cifras expuestas ante la comisión no habían sido presentadas públicamente anteriormente y señaló que la institución enfrenta obligaciones que comprometen su capacidad de operación.

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Detalles de los montos

El déficit de caja del Seguro Social de Salud podría alcanzar los S/ 1,957 millones al cierre de 2026 si no se adoptan medidas. Además, como se mencionó líneas arriba, las obligaciones financieras podrían incrementarse a cerca de S/ 5,756 millones “para satisfacer pagos, abastecimientos y continuidad de servicios”.

“Sin embargo, hay una luz al final del túnel: la deuda que se tiene con EsSalud. Solo el Estado le adeuda a EsSalud S/ 2,330 millones. La mayoría son los gobiernos regionales y locales”, recordó.

Otro de los puntos cuestionados fue el crecimiento del gasto en personal. Según las cifras presentadas ante la comisión, este pasó de aproximadamente S/ 2,981 millones en 2010 a S/ 9,419 millones en 2026. Incluso, se pagó S/ 10,000 millones en bonos de productividad entre 2019 y 2024 sin medir desempeño.

Actualmente, EsSalud tendría alrededor de 52,000 trabajadores en planilla, 15,000 locadores de servicios y 11,424 trabajadores bajo Contratación Administrativa de Servicios (CAS), de acuerdo con la exposición.

Sheput puso especial atención sobre los locadores y sostuvo que deberá revisarse la naturaleza de estos contratos y los servicios que efectivamente se vienen prestando.

Pese al incremento de planillas, que está concentrada en personal administrativo, el número la institución enfrenta un déficit de médicos e insumos. Según las cifras presentadas, EsSalud cuenta con alrededor de 12.5 médicos por cada 10,000 asegurados, cuando en Chile es el triple y en Colombia el doble.

(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)

Regresar al Fonafe

Actualmente EsSalud no forma parte del ámbito de Fonafe en lo que respecta a su propiedad, administración o presupuesto de salud. Sin embargo, existe una relación puntual y limitada donde Fonafe actúa únicamente como un organismo normativo y supervisor para aspectos específicos de gestión presupuestal y remunerativa.

SOBRE EL AUTOR

Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.

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