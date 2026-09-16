El nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, anunció que realizará una evaluación del rendimiento y productividad de los generales y directores de la institución como parte del inicio de su gestión.

Durante sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, López señaló que convocará a una reunión de comando con todos los generales de la República para presentar las nuevas políticas de trabajo y definir las primeras acciones de su trabajo.

Consultado sobre posibles cambios en la alta dirección de la Dirincri, López evitó confirmar la salida de algún funcionario y señaló que cualquier decisión dependerá de la evaluación.

“Nosotros, tenemos que calificar y evaluar cómo va el rendimiento de cada general, de cada director. Me corresponde ahora a mí como comandante general. Voy a hacer una evaluación de cuál es el rendimiento y la productividad de cada director”, sostuvo, informó Canal N.

Reducir la criminalidad será una prioridad

Fredy López Mendoza señaló que una de las principales prioridades de su gestión será atender el incremento de la criminalidad, en respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía.

Indicó que las nuevas políticas de comando estarán orientadas a fortalecer el trabajo en equipo dentro de la institución y mejorar las acciones contra el crimen. “Vamos a incrementar aún más el trabajo en equipo policial”, afirmó.

Respecto a la lucha contra la corrupción dentro de la Policía, López afirmó que pondrá especial énfasis en este tema y sostuvo que los actos cometidos por un grupo reducido de efectivos no deben afectar la imagen de toda la institución.

En ese sentido, remarcó que su gestión buscará establecer una posición clara frente a los casos de corrupción y preservar la confianza de la ciudadanía en la PNP.

“En una parte del discurso he sido claro, voy a poner bastante énfasis en el tema de la corrupción. Y lo dije claramente, no por pocos policías, vamos a quedar manchados la gran mayoría de los que conformamos esta institución”, sostuvo.

López Mendoza asumió oficialmente el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo del teniente general Óscar Arriola Delgado, durante una ceremonia realizada en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, en Puente Piedra.

López también agradeció el respaldo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y señaló que el Gobierno viene apoyando a la institución no solo mediante declaraciones, sino también a través de un proyecto para realizar adquisiciones destinadas a fortalecer el trabajo policial.

Finalmente, el nuevo comandante general señaló que la Policía mantendrá una comunicación permanente con los medios de comunicación y que estos serán convocados para informar a la ciudadanía sobre los resultados obtenidos durante su gestión.

Fredy López Mendoza señaló que una de las principales prioridades de su gestión será atender el incremento de la criminalidad, en respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía.

“No permitiremos que actos individuales de corrupción manchen el uniforme”

La presidenta Keiko Fujimori encabezó este miércoles la ceremonia de relevo de mando y reconocimiento del teniente general PNP Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú.

En su discurso, la mandataria enfatizó que su gestión respaldará “firmemente” a la institución policial, quienes “arriesgan la vida” para proteger a los ciudadanos, por lo cual “merecen todo el apoyo del Estado y el reconocimiento del país”.

Asimismo, remarcó que su gobierno trabajará para proporcionarles mejores herramientas, como capacitaciones, tecnología, inteligencia y condiciones dignas “para el cumplimiento de su misión”.

“Ese respaldo exige también una conducta ejemplar, como lo ha dicho nuestro comandante general. No podemos permitir que actos individuales de corrupción manchen el uniforme ni debiliten la confianza de la población”, refirió.

Ante ello, señaló que se actuará con firmeza “frente a cualquier desviación”.

La jefa de Estado también aseveró que el crimen “ha declarado la guerra al Perú”, por lo cual el Estado debe responder “con mayor firmeza”. En esta respuesta, la PNP “ocupará la primera línea”.

“Señor comandante general Fredy López, cuente usted con todo el respaldo político y económico de parte de nuestro Gobierno”, anotó.