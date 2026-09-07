El teniente general Fredy López Mendoza, quien asumirá el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras la salida de Óscar Arriola, sostuvo que la institución debe continuar trabajando para recuperar la tranquilidad de la ciudadanía frente al avance de la criminalidad.

Consultado sobre si la población se siente actualmente más segura, López señaló que la Policía, junto con las demás instituciones involucradas en la lucha contra el delito, tendrá que generar las condiciones para alcanzar ese objetivo.

“Creo que la Policía Nacional le va a dar esa tranquilidad en algún momento. El Estado peruano en algún momento, con sus autoridades, la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que somos los que combatimos todos los días la criminalidad, le van a dar la tranquilidad que todos deseamos”, afirmó.

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El próximo comandante general de la PNP sostuvo que uno de los aspectos fundamentales para mejorar los resultados en la lucha contra la delincuencia es mantener la coordinación entre las instituciones. En ese sentido, señaló que la Policía trabaja de manera conjunta con los fiscales desde la investigación de los casos hasta la presentación de los mismos ante los tribunales.

“Nosotros a lo largo de toda nuestra carrera siempre en la parte operativa hemos trabajado con los fiscales de la mano. Lo seguimos haciendo”, indicó.

El general PNP Óscar Arriola anunció que dejará la comandancia general de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Captura / TV Perú)

López agregó que esta coordinación no solo debe darse en Lima, sino también en las distintas regiones del país. “El tema de la coordinación nunca va a dejar de existir”, sostuvo.

Compromiso

Respecto a su próximo paso al frente de la PNP, López señaló que su compromiso no empieza con su eventual designación como comandante general, sino que forma parte de su trayectoria de 37 años de servicio en la institución.

“Mi compromiso que obtengo no ahora, sino de toda la carrera, es de seguir dando el mejor esfuerzo para poder continuar el trabajo que desarrollan todos mis colegas a nivel nacional”, manifestó.

En esa línea, señaló que su gestión buscará articular esfuerzos tanto con las autoridades como dentro de la propia institución policial.

“Ese esfuerzo se va a materializar en el compromiso de poder articular con las autoridades, de poder articular también en la interna con los propios generales, el compromiso que nazca de todos nosotros en realidad” , añadió.

López también defendió la autonomía del trabajo policial frente a posibles interferencias políticas. Explicó que, si bien la PNP tiene una dependencia estructural del Poder Ejecutivo, la labor que desarrolla en materia de prevención, investigación y combate del delito debe mantenerse al margen de la política.

“La Policía Nacional es una institución que efectivamente pertenece al Poder Ejecutivo, pero realiza un trabajo muy especial”, señaló. En ese sentido, remarcó que “no podría haber injerencia política” cuando la institución desarrolla las funciones que le encomienda la Constitución.