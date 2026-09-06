El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, expresó sus disculpas por las declaraciones que brindó días atrás sobre un eventual cierre del Congreso por parte del Ejecutivo. El funcionario señaló que sus palabras correspondieron a un análisis hipotético de un escenario que, remarcó, no es deseable en una democracia.

Gutiérrez reconoció que sus declaraciones generaron incomodidad, aunque señaló que no cuestiona las críticas formuladas por distintos parlamentarios.

“Hice un hipotético relacionamiento de un escenario que no queremos como democracia (...) Era el correlato de un análisis y esto causó incomodidad. Yo no estoy en contra de la declaración de muchos diputados y senadores que salieron rápidamente a decir que eran palabras desafortunadas o desliz o lo que sea. Yo no me sentí mal porque es lo más natural en un demócrata criticar”, sostuvo a RPP.

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El defensor del pueblo agregó que, aunque inicialmente aclaró que no había querido plantear dicha interpretación, decidió ofrecer disculpas ante la lectura que se hizo de sus declaraciones.

“Naturalmente, yo dije ‘un momentito, yo no quise decir eso y menos lo dije’; pero si lo van a llevar a esa interpretación, yo expreso mis disculpas”, enfatizó.

Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, expresó sus disculpas por sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso. Foto: Andina.

Denuncia constitucional

Gutiérrez también se refirió a la denuncia constitucional presentada en su contra por la diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, a raíz de sus declaraciones.

Al respecto, sostuvo que tiene reparos jurídicos frente a la acusación y señaló que el cargo que ocupa no está sujeto a un mandato imperativo.

“En lo jurídico, tengo mis reparos. En principio, el defensor del pueblo no tiene mandato imperativo y, por lo tanto, la conducción del mismo le permite hacer un análisis profundo sobre la realidad nacional y, a partir de eso, hace planteamientos y recomendaciones”, afirmó.

No obstante, reconoció que quienes ejercen cargos públicos deben mantener prudencia al formular opiniones y declaraciones.

“Claro está que hay que ponderar y ser mesurados en las opiniones o declaraciones”, añadió.

“Discusiones insulsas”

El titular de la Defensoría del Pueblo consideró, finalmente, que la controversia generada por sus declaraciones desvía la atención de problemas que, a su juicio, requieren una respuesta conjunta.

“Esto nos lleva a discusiones insulsas, debemos estar hablando de temas elementales, como por ejemplo, cómo hacemos una mesa conjunta para enfrentar estos problemas que ya resultan siendo endémicos para nuestro país”, sostuvo.

En esa línea, puso como ejemplo la inseguridad ciudadana y afirmó que se trata de un problema que el país arrastra desde hace décadas y que no surgió recientemente.

¿Qué dijo Josué Gutiérrez?

La controversia se originó el pasado 27 de agosto, cuando Gutiérrez señaló que quien se atreve a disolver el Congreso “automáticamente, eleva sus puntos porcentuales de aceptación”.

En aquella oportunidad, el defensor del pueblo sostuvo que la democracia peruana enfrenta amenazas vinculadas con la autocracia y la anarquía. En ese contexto, hizo referencia a experiencias políticas recientes en el país.

“Y resulta que en el Perú tenemos un caso curioso: el que se atrevió a disolver el Congreso, automáticamente, eleva sus puntos porcentuales de aceptación, y el que lo intentó puede tener capacidad de endose como sucedió en el proceso electoral de segunda vuelta”, afirmó.

Sus declaraciones, junto con otras expresiones realizadas en distintos medios, motivaron que la propia Defensoría del Pueblo emitiera un pronunciamiento el 28 de agosto.

La institución sostuvo que las declaraciones de su titular habían sido sacadas de contexto y precisó que Gutiérrez se había referido a un caso hipotético basado en hechos históricos.

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Asimismo, la Defensoría reiteró su rechazo a cualquier atentado contra el régimen democrático y señaló que este tipo de acciones no conduce a un escenario positivo para el país, especialmente tratándose de una institución cuyo papel es considerado clave para el orden democrático.

Pese a ello, el último jueves, la diputada Analí Márquez presentó una denuncia constitucional contra Gutiérrez. Según la parlamentaria, el defensor del pueblo habría incurrido en una presunta infracción constitucional de al menos cinco artículos de la Carta Magna, vinculados con el respeto y defensa del orden constitucional, la separación de poderes y las competencias de la Defensoría del Pueblo.