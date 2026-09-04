La diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, presentó una denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en la que solicita su destitución y una inhabilitación de diez años para ejercer cualquier función pública.

El recurso fue presentado ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados el 2 de setiembre y será evaluado por la Comisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá iniciar la etapa de calificación correspondiente.

La denuncia atribuye a Gutiérrez presuntas infracciones a los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución Política.

¿Cuál es el argumento de la denuncia?

Según el documento presentado por Márquez, el titular de la Defensoría del Pueblo habría vulnerado principios vinculados con la separación de poderes y el Estado democrático de derecho.

La legisladora cuestionó particularmente las declaraciones que Gutiérrez realizó sobre un eventual cierre del Congreso. De acuerdo con la denuncia, el defensor habría omitido analizar la constitucionalidad de una eventual disolución parlamentaria y, en cambio, habría evaluado sus posibles efectos políticos.

El expediente sostiene que el funcionario habría considerado un eventual quiebre institucional bajo criterios relacionados con la conveniencia partidaria y el respaldo que podría generar en las encuestas.

Las declaraciones que motivaron la denuncia

La acusación toma como sustento las declaraciones realizadas por Gutiérrez el 27 de agosto durante entrevistas con Canal N y Exitosa. En ellas, el defensor del Pueblo afirmó que una eventual disolución del Congreso podría elevar inmediatamente entre 20 y 30 puntos porcentuales la popularidad de la presidenta Keiko Fujimori.

La denuncia recoge las declaraciones que Josué Gutiérrez brindó a medios de comunicación sobre una eventual disolución del Congreso. (Foto: Defensoría del Pueblo)

La denuncia también cuestiona que Gutiérrez proyectara un respaldo ciudadano superior al 80% para ese escenario y que lo comparara con el autogolpe de 1992, ocurrido durante el gobierno de Alberto Fujimori.

De acuerdo con la parlamentaria Márquez, presentar aquel episodio como un precedente exitoso constituiría una afectación al orden democrático.

Bancadas también cuestionaron a Gutiérrez

Las declaraciones del defensor también generaron el rechazo de cuatro bancadas del Senado: Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras.

Los senadores Flavio Figallo Rivadeneyra, Alfonso López Chau Nava, José Castillo Terrones y Daniel Barragán Coloma suscribieron un pronunciamiento en el que cuestionaron las expresiones de Gutiérrez y defendieron el equilibrio entre poderes.

A estos cuestionamientos se sumaron los formulados previamente por la bancada de Renovación Popular.

Ahora el caso deberá pasar por la etapa de calificación en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, antes de determinarse si corresponde continuar con el procedimiento parlamentario.