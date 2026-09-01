El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, defendió el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori y rechazó las críticas respecto a una supuesta demora en su aprobación. Según señaló, la solicitud fue presentada con mayor rapidez que en anteriores gobiernos y ahora corresponde al Congreso revisarla y debatirla.

“Este pedido de facultades del Gobierno ha batido récords, ningún gobierno que yo recuerde pidió facultades con tanta prontitud ”, afirmó Beingolea desde la comunidad de Cantagallo, donde participó en un encuentro con mujeres Shipibo-Konibo por el Día de la Mujer Indígena.

El ministro sostuvo que las facultades solicitadas por el Ejecutivo incluyen medidas vinculadas con la seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño (FEN), pero también contemplan acciones para impulsar la reactivación económica.

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“Tenemos que enfrentar el fenómeno El Niño, tenemos que enfrentar la inseguridad ciudadana, pero también tenemos que enfrentar cómo darle empleo a nuestra gente, cómo asegurar que el trabajo les posibilite a los peruanos salir adelante”, indicó.

En ese sentido, consideró correcto que el Ejecutivo haya solicitado facultades para adoptar decisiones en materia económica y pidió al Parlamento avanzar en su evaluación. “Analícenlo por favor y esperamos las facultades”, manifestó.

“No pienso que esté entrampado”

Ante las versiones de que el pedido de facultades estaría entrampado en la Cámara de Diputados, Beingolea descartó esa posibilidad y recordó que el Ejecutivo presentó la solicitud hace apenas unos días.

“No pienso que esté entrampado, se ha presentado hace dos días creo. No creo que esté entrampado, dales unos días”, sostuvo.

El titular de Cultura señaló que corresponde a los parlamentarios leer, revisar y debatir la propuesta, pero pidió que el proceso no se extienda demasiado ante la situación de inseguridad que atraviesa el país.

“Es indispensable el análisis, pero ojalá que sea lo más rápido posible, porque el Perú lo necesita”, afirmó.

Beingolea sostuvo que la inseguridad ciudadana requiere una estrategia integral y no se resolverá únicamente con el cambio de funcionarios. Foto: Mincul.

Consultado sobre la posibilidad de que algunas bancadas busquen reformular determinados puntos del pedido para priorizar las medidas contra el FEN y la inseguridad ciudadana, Beingolea dijo desconocer esa posibilidad.

“Yo he estado todo el día en actividades, para mí es una novedad. No hemos visto nada, que yo sepa no se ha previsto eso”, respondió.

Beingolea evita pronunciarse sobre continuidad de Arriola

Respecto a lo ocurrido en Trujillo y los cuestionamientos a la actuación policial, el ministro evitó pronunciarse sobre si el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, debería permanecer en el cargo.

Beingolea señaló que los hechos continúan bajo investigación y que no corresponde emitir conclusiones definitivas antes de que culminen las indagaciones.

“Según informaron las autoridades correspondientes, sigue en investigación todavía, así que lanzarse a hacer sentencias definitivas sobre lo que ha terminado de ocurrir, no me voy a aventurar”, sostuvo.

Además, remarcó que el problema de la inseguridad ciudadana no puede ser atribuido únicamente a la gestión de un funcionario ni resolverse con un eventual cambio en un cargo.

“Tenemos 30 días en el gobierno, este problema tiene 30 años” , afirmó.

El ministro reconoció la necesidad de adoptar medidas rápidas, pero insistió en que deben formar parte de una estrategia integral contra el crimen. “No es que sacando un funcionario, con el que venga el problema se va a resolver”, indicó.

Beingolea agregó que los resultados de las medidas que plantea el Ejecutivo no serán inmediatos. “La solución la vamos a ver, pero no la vas a ver mañana, no te voy a engañar”, señaló.

Finalmente, sostuvo que el Gobierno espera que el Congreso apruebe las medidas solicitadas para contar con mayores herramientas legislativas frente al crimen. Añadió que, si las facultades no fueran otorgadas, el Ejecutivo continuará trabajando contra la inseguridad, aunque consideró que disponer de esas herramientas permitiría actuar de mejor manera.

Sobre las propuestas de algunas bancadas para modificar las reglas relacionadas con la permanencia del comandante general de la Policía, Beingolea dijo que corresponde al sector evaluar la continuidad de sus funcionarios. También señaló que ha escuchado posiciones según las cuales determinados cambios no serían posibles bajo la normativa vigente.

“Lo que necesitamos son facultades para poder generar leyes que nos permitan actuar de la mejor manera”, concluyó.