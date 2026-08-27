La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios realizó el miércoles diligencias urgentes en las sedes centrales del Ministerio de Cultura (Mincul) y la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), con el objetivo de recabar documentación relacionada con la contratación de una madre y su hija.

La diligencia estuvo a cargo del Primer Despacho de dicha fiscalía y fue liderada por la fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo. La investigación busca establecer si la designación de Sofía Aguayo Morales como gerenta general de la BNP y la contratación de su madre, Lourdes Beatriz Morales Morote, en el despacho ministerial presentan indicios de la comisión de algún delito.

Investigación por contrataciones

La intervención fiscal se produjo después de que el portal Lima Gris informara sobre la contratación de dos exmilitantes del Partido Popular Cristiano (PPC), vinculadas políticamente al ministro de Cultura, Alberto Beingolea.

Según la publicación, Sofía Aguayo Morales asumió la gerencia general de la Biblioteca Nacional el 6 de agosto, tres días después de registrar una visita personal al despacho del ministro Beingolea, ubicado en San Borja.

Por este cargo, Aguayo Morales percibiría una remuneración mensual de S/ 15,600. El medio señaló que su experiencia profesional está vinculada principalmente al sector inmobiliario y no a la gestión bibliotecaria.

Asimismo, Lima Gris indicó que Aguayo Morales tiene una investigación abierta en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y negociación incompatible.

La investigación estaría relacionada con su anterior desempeño en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Aguayo renunció formalmente a dicha entidad un día antes de que se oficializara su designación en la Biblioteca Nacional.

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Contratación de su madre

En el caso de Lourdes Beatriz Morales Morote, Lima Gris reportó que recibiría S/ 32,500 por un periodo de 145 días, monto equivalente a aproximadamente S/ 6,500 mensuales.

El portal también señaló que Morales Morote no registra grados académicos ni títulos profesionales ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Las diligencias realizadas por la Fiscalía buscan recopilar información sobre ambas contrataciones y determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades penales.