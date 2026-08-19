Sunedu sancionó a la UTEA con una multa de S/38,077.34 por incumplir medidas vinculadas a casos de hostigamiento sexual. Además, el Consejo Directivo aprobó la licencia institucional de la Universidad Científica del Perú. Foto: Sunedu.
Sunedu sancionó a la UTEA con una multa de S/38,077.34 por incumplir medidas vinculadas a casos de hostigamiento sexual. Además, el Consejo Directivo aprobó la licencia institucional de la Universidad Científica del Perú. Foto: Sunedu.
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Redacción Gestión
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La sancionó a la por incumplir medidas correctivas relacionadas con la prevención y atención de casos de hostigamiento sexual.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo de la Sunedu, que determinó que la universidad no cumplió con acciones dispuestas previamente para garantizar una adecuada determinación de responsabilidades frente a denuncias de hostigamiento sexual.

Según la Sunedu, la no identificó a las autoridades que omitieron determinar responsabilidades ante las denuncias presentadas. Además, la institución no acreditó la realización de talleres de prevención dirigidos a sus autoridades universitarias.

El incumplimiento corresponde a una infracción muy grave, de acuerdo con el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 005-2019-MINEDU.

La medida se deriva de las acciones correctivas establecidas en la Resolución del Consejo Directivo N.º 010-2022-SUNEDU/CD. Con la sanción, la busca reforzar la responsabilidad de las autoridades universitarias frente a situaciones de violencia de género y garantizar que las denuncias sean atendidas de acuerdo con la normativa vigente.

El Consejo Directivo de la Sunedu también aprobó la licencia institucional de la Universidad Científica del Perú, en Iquitos, para ofrecer Derecho y Administración de Empresas. Foto: Facebook.
El Consejo Directivo de la Sunedu también aprobó la licencia institucional de la Universidad Científica del Perú, en Iquitos, para ofrecer Derecho y Administración de Empresas. Foto: Facebook.

Universidad Científica del Perú obtiene licencia

En la misma sesión, el aprobó por unanimidad el otorgamiento de la licencia institucional a la Universidad Científica del Perú (UCP), ubicada en Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto.

La autorización permitirá a la institución ofrecer los programas académicos de Administración de Empresas y Derecho, ampliando las alternativas de educación superior universitaria licenciada para los jóvenes de la región.

De esta manera, las decisiones adoptadas por la Sunedu comprenden tanto acciones de fiscalización y sanción frente al incumplimiento de obligaciones universitarias como la autorización de nueva oferta académica que cumpla con las condiciones exigidas por el sistema universitario.

La Sunedu señaló que estas medidas forman parte de su labor orientada a promover el cumplimiento de la normativa, proteger los derechos de los estudiantes y fortalecer la calidad del servicio de educación superior universitaria.

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