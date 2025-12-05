La Oficina Regional del Indecopi en Junín (ORI Junín) confirmó, en segunda instancia, la sanción contra la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) por un total de 7.56 UIT (S/ 40,446) por infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La medida se aplicó luego de comprobarse que la casa de estudios afectó a un estudiante de Medicina al no enviar los enlaces necesarios para que participe en el curso de Investigación Científica (3.78 UIT) y al asignarle calificaciones mínimas que no reflejaban su desempeño real, afectando directamente su promedio final (3.78 UIT).

Según el artículo 73° del Código, la universidad no brindó un servicio idóneo ni conforme a lo ofrecido.

Indecopi confirmó la multa a la UPLA y ordenó medidas correctivas tras afectación a un estudiante de Medicina. Foto: Indecopi.

Como parte de las medidas correctivas, Indecopi ordenó a la UPLA permitir que el estudiante lleve nuevamente el curso de Investigación Científica, recalcular sus notas del periodo 2024-I y emitir un informe detallado sobre el impacto de esta corrección en su promedio final.

Con ello, el colegiado ratifica la decisión de primera instancia y refuerza la supervisión sobre la adecuada prestación del servicio educativo en la región.

La Resolución Final n.º 573-2025/INDECOPI-JUN puede consultarse aquí.