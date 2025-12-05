Indecopi confirmó la multa a la UPLA y ordenó medidas correctivas tras afectación a un estudiante de Medicina. Foto: Indecopi.
Indecopi confirmó la multa a la UPLA y ordenó medidas correctivas tras afectación a un estudiante de Medicina. Foto: Indecopi.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Oficina Regional del en Junín (ORI Junín) confirmó, en segunda instancia, la sanción contra la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) por un total de 7.56 UIT (S/ 40,446) por infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La medida se aplicó luego de comprobarse que la casa de estudios afectó a un estudiante de Medicina al no enviar los enlaces necesarios para que participe en el curso de Investigación Científica (3.78 UIT) y al asignarle calificaciones mínimas que no reflejaban su desempeño real, afectando directamente su promedio final (3.78 UIT).

LEA TAMBIÉN: Denuncias ante Indecopi, ¿cuántas fallan a favor del consumidor?

Según el artículo 73° del Código, la universidad no brindó un servicio idóneo ni conforme a lo ofrecido.

Indecopi confirmó la multa a la UPLA y ordenó medidas correctivas tras afectación a un estudiante de Medicina. Foto: Indecopi.
Indecopi confirmó la multa a la UPLA y ordenó medidas correctivas tras afectación a un estudiante de Medicina. Foto: Indecopi.

Como parte de las medidas correctivas, ordenó a la UPLA permitir que el estudiante lleve nuevamente el curso de Investigación Científica, recalcular sus notas del periodo 2024-I y emitir un informe detallado sobre el impacto de esta corrección en su promedio final.

LEA TAMBIÉN: Multan a Smartfit con S/ 418,851 por poner en riesgo a sus clientes

Con ello, el colegiado ratifica la decisión de primera instancia y refuerza la supervisión sobre la adecuada prestación del servicio educativo en la región.

La Resolución Final n.º 573-2025/INDECOPI-JUN puede consultarse .

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi sanciona a Interbank por falla masiva que afectó a usuarios, ¿cuánto debe pagar?
Indecopi confirma multa a Protecta por retraso en atender indemnización a víctima de accidente
¿Tienes una multa con Indecopi? Ahora no todas se podrán fraccionar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.