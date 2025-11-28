La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi confirmó en segunda instancia administrativa la multa impuesta a Protecta S.A. Compañía de Seguros, tras determinar que la empresa no respondió dentro del plazo legal la solicitud de indemnización presentada por una usuaria víctima de un accidente de tránsito ocurrido el 29 de agosto de 2021 en la región La Libertad.

La sanción asciende a 6.89 UIT, equivalente a S/ 36,861.50 , y se sustenta en la verificación de que la aseguradora incumplió el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que regula el deber de idoneidad.

Según la resolución, Protecta no atendió en los diez días establecidos la petición de pago por invalidez permanente del 90%, por un monto de S/ 15,840 , presentada por la afectada el 24 de agosto de 2023.

La aseguradora deberá pagar la indemnización pendiente y asumir la sanción impuesta por Indecopi tras confirmarse el incumplimiento del plazo legal de respuesta. Foto: Indecopi.

Además de la multa, la sala dispuso una medida correctiva que obliga a la compañía a efectuar el pago de la indemnización pendiente en un plazo máximo de diez días hábiles desde la notificación de la resolución.

La decisión, contenida en la Resolución N.º 3244-2025/SPC-INDECOPI, ratifica lo resuelto inicialmente por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad.

Esta resolución es pública y puede ser consultada a través del siguiente enlace.