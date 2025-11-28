La aseguradora deberá pagar la indemnización pendiente y asumir la sanción impuesta por Indecopi tras confirmarse el incumplimiento del plazo legal de respuesta. Foto: Indecopi.
La aseguradora deberá pagar la indemnización pendiente y asumir la sanción impuesta por Indecopi tras confirmarse el incumplimiento del plazo legal de respuesta. Foto: Indecopi.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del a Protecta S.A. Compañía de Seguros, tras determinar que la empresa no respondió dentro del plazo legal la solicitud de indemnización presentada por una usuaria víctima de un ocurrido el 29 de agosto de 2021 en la región La Libertad.

La sanción asciende a 6.89 UIT, equivalente a S/ 36,861.50, y se sustenta en la verificación de que la aseguradora incumplió el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que regula el deber de idoneidad.

LEA TAMBIÉN: Cartel de laboratorios: Indecopi impone las multas, ¿qué sigue para las empresas?

Según la resolución, Protecta no atendió en los diez días establecidos la petición de pago por invalidez permanente del 90%, por un monto de S/ 15,840, presentada por la afectada el 24 de agosto de 2023.

La aseguradora deberá pagar la indemnización pendiente y asumir la sanción impuesta por Indecopi tras confirmarse el incumplimiento del plazo legal de respuesta. Foto: Indecopi.
La aseguradora deberá pagar la indemnización pendiente y asumir la sanción impuesta por Indecopi tras confirmarse el incumplimiento del plazo legal de respuesta. Foto: Indecopi.

Además de la multa, la sala dispuso una medida correctiva que obliga a la compañía a efectuar el pago de la indemnización pendiente en un plazo máximo de diez días hábiles desde la notificación de la resolución.

LEA TAMBIÉN: Indecopi rematará 58 inmuebles ubicados en ocho regiones del país: ¿Cómo participar?

La decisión, contenida en la Resolución N.º 3244-2025/SPC-INDECOPI, ratifica lo resuelto inicialmente por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad.

Esta resolución es pública y puede ser consultada a través del siguiente .

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi rematará 58 inmuebles ubicados en ocho regiones del país: ¿Cómo participar?
Cartel de laboratorios: Indecopi impone las multas, ¿qué sigue para las empresas?
Cartel de laboratorios: Indecopi impone más de S/ 500 millones en multas, los 13 sancionados
Ernesto Álvarez respalda convertir a Indecopi en un organismo constitucional autónomo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.