El Indecopi rematará este viernes 28 de noviembre a partir de las 08:50 horas, bienes que ha embargado a personas naturales o empresas que no cumplieron con pagar las multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o por no respetar la propiedad intelectual.
Entre los bienes a subastar se encuentran oficinas, casas y estacionamientos ubicados en Lima (San Isidro, Santiago de Surco, Callao); un local comercial en Huancayo, además de diversos inmuebles situados en Puno, Chiclayo, Ayacucho, Huancayo, Huancavelica y Tacna.
El citado remate se llevará a cabo en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire 384, San Borja, Lima (referencia: cuadra 15 de la Av. Canadá).
¿Cómo participar?
Presentarse, como mínimo 20 minutos antes de la hora programada, portando su DNI vigente. Quienes cuenten con documentos vencidos serán impedidos de participar, según el artículo 37° de la Ley N°26497.
Acreditar un monto no menor al 10% del valor de la tasación del bien que deseen adquirir, sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi.
Quienes participen en el remate en representación de una persona natural o jurídica, deben presentar un poder vigente, inscrito en la oficina registral respectiva.