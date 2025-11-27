Indecopi. (Foto: GEC)
Indecopi. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Indecopi rematará este viernes 28 de noviembre a partir de las 08:50 horas, bienes que ha embargado a personas naturales o empresas

Entre los bienes a subastar se encuentran

El citado remate se llevará a cabo en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire 384, San Borja, Lima (referencia: cuadra 15 de la Av. Canadá).

LEA TAMBIÉN: ¿Indecopi bajo cambios? Congreso aprueba que consejo sea designado por el BCRP y otros

¿Cómo participar?

Presentarse, como mínimo 20 minutos antes de la hora programada, portando su DNI vigente. Quienes cuenten con documentos vencidos serán impedidos de participar, según el artículo 37° de la Ley N°26497.

Acreditar un monto no menor al 10% del valor de la tasación del bien que deseen adquirir, sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi.

Quienes participen en el remate en representación de una persona natural o jurídica, deben presentar un poder vigente, inscrito en la oficina registral respectiva.

TE PUEDE INTERESAR

Cartel de laboratorios: Indecopi impone las multas, ¿qué sigue para las empresas?
¿Indecopi bajo cambios? Congreso aprueba que consejo sea designado por el BCRP y otros
Indecopi: Por cada empresa que intenta “salvarse”, casi cuatro están cerrando

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.