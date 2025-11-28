Interbank también deberá rectificar cualquier inconsistencia en los saldos afectados. | Composición: Andina
Interbank también deberá rectificar cualquier inconsistencia en los saldos afectados. | Composición: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi confirmó, en segunda instancia, una sanción a Interbank por haber afectado los saldos disponibles de sus usuarios y no brindar información oportuna sobre el incidente ocurrido el 4 de mayo de 2024.

Esto representa una sanción total de 44.8 UIT (S/239 680) contra el Banco Internacional del Perú S. A. A. (Interbank).

De acuerdo con el Colegiado, debe responder por las fallas en sus sistemas que conllevaron a que miles de consumidores tengan inconvenientes cuando pretendían disponer de los saldos de sus cuentas bancarias.

Si bien el banco señaló haber informado lo ocurrido a través de sus canales oficiales, la Sala determinó que la comunicación fue tardía, dado que recién se difundió alrededor de la 1:00 p. m., pese a que identificó las causas del incidente y definió el plan de acción respectivo aproximadamente a las 8:30 a. m. del 4 de mayo.

Es decir, el mensaje oficial y masivo llegó cerca de cinco horas después, incumpliendo el deber de brindar información clara, suficiente y de fácil acceso a los consumidores.

Además de la multa, la resolución ordena a implementar un Programa de Cumplimiento Normativo (compliance) para prevenir y gestionar futuras fallas operativas, con identificación de riesgos, implementación de buenas prácticas, mecanismos internos de control, auditorías independientes y capacitación al personal.

Interbank también deberá rectificar cualquier inconsistencia en los saldos afectados y entregar al Indecopi un listado detallado de consumidores perjudicados, el monto involucrado y las acciones adoptadas. La autoridad verificará su cumplimiento mediante una muestra representativa.

Con este pronunciamiento, se agota la vía administrativa, al ser la segunda y última instancia.

