El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) emitió un comunicado acerca de la información difundida en medios de comunicación sobre contrataciones de la institución y negó tener algún tipo de vinculo contractual con Alberto Beingolea.

“Ante las noticias difundidas en algunos medios de comunicación sobre el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, la institución rechaza las informaciones que no corresponden a la verdad y que no han ocurrido”, se lee en el documento.

“Es falso que el IRTP tenga actualmente una relación contractual con el señor Alberto Beingolea Delgado. La relación contractual de servicios entre el IRTP y el señor Alberto Beingolea Delgado concluyó el 27 de julio de 2026″, añadió.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea. Foto: Mincul.

La institución también descartó haber contratado a la empresa Verde Visión Producciones S. A. para servicios de publicidad, promoción de eventos ni para ningún otro tema.

Respecto a “Goles en acción”, el instituto señaló que el contrato de licencia para el uso de la marca fue suscrito el 19 de junio del 2026 y se encuentra vigente hasta el 18 de setiembre del 2026. Dicho contrato fue realizado conforme al marco legal y al procedimiento establecido para este tipo de contratación, añadió.

Finalmente, el IRTP refirió que que “sus actuaciones se desarrollan en conformidad con la normativa vigente y bajo criterios de transparencia institucional, por lo que rechaza la difusión de información falsa o inexacta y se reserva el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes contra los responsables”.