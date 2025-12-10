El Ejecutivo designó a Cinthia Vanessa Ramírez Santillana en el cargo de jefa institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), según resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Esta designación se da luego de la renuncia en el mes de noviembre de Adriana Rodríguez Jadrosich, la cual fue aceptada el 24 del mismo mes.

Cabe recordar que Cinthia Ramírez Santillana se desempeñó como presidenta de la Confederación Nacional de Radio y Televisión desde febrero hasta noviembre del 2025.

Además, es hija de la excongresista Robertina Santillana Paredes (2016- 2021) de Alianza Para el Progreso (APP). Además.

En dicho documento, se da también por concluido el encargo designado a Carmen Dora Garrido Díaz, directora de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Ministerio de Cultura, en el cargo de jefa institucional del IRTP.

Según la resolución, se precisa que la designación de Ramírez Santillana se da de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27594, la cual regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos.

También se da en el marco de la Ley N 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo 829, que crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP.

La resolución, publicada en la edición extraordinaria de Normas Legales, lleva la rúbrica del presidente José Jerí Oré y del ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño.