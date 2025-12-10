Ejecutivo designa a Cinthia Ramírez Santillana como nueva jefa del IRTP. Foto: Andina.
Ejecutivo designa a Cinthia Ramírez Santillana como nueva jefa del IRTP. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, según resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Esta designación se da l

Cabe recordar que Cinthia Ramírez Santillana se desempeñó como presidenta de la Confederación Nacional de Radio y Televisión desde febrero hasta noviembre del 2025.

Además, es hija de la excongresista Robertina Santillana Paredes (2016- 2021) de Alianza Para el Progreso (APP). Además.

LEA TAMBIÉN: Contraloría alerta gasto millonario por local inutilizado del canal del Estado

En dicho documento, se da también por concluido el encargo designado a Carmen Dora Garrido Díaz, directora de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Ministerio de Cultura, en el cargo de jefa institucional del IRTP.

Según la resolución, , la cual regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos.

LEA TAMBIÉN: Cada Domingo a las ocho: Los detalles del programa de Boluarte que fue cancelado tras revelarse

También se da en el marco de la Ley N 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo 829, que crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP.

lleva la rúbrica del presidente José Jerí Oré y del ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño.

Gobierno designa a nueva jefa del IRTP.
Gobierno designa a nueva jefa del IRTP.

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí se reúne con delegación del FBI: Los temas que se trataron
Congreso: Plantean prohibir gastos de instalación a congresistas que residan en Lima y Callao
¿Qué significa que se revisen equipos usados en flagrancia?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.