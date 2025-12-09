En el marco de la delegación de facultades aprobada por el Congreso, por iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el Gobierno dispondrá la modificación del Código Procesal Penal para autorizar la revisión de equipos informáticos en flagrancia delictiva.

El Ministerio de Justicia informó que la modificación al Código Procesal Penal autorizará al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú la revisión, extracción de información y análisis de equipos informáticos hallados en flagrancia delictiva en casos de los delitos de extorsión, sicariato o secuestro.

¿Qué significa que se revisen equipos usados en flagrancia?

Significa que, si una persona es sorprendida cometiendo un delito o inmediatamente después (flagrancia delictiva), las autoridades pueden revisar los equipos que se usaron para ese delito, como celulares, laptops u otros dispositivos, sin necesidad de esperar mucho tiempo ni realizar trámites largos.

Precisó que esta facultad de la Fiscalía y la Policía también se aplicará en los equipos informáticos encontrados en los establecimientos penitenciarios y utilizados para cometer delitos graves.

Ejecutivo planteará autorizar revisión inmediata de equipos usados en flagrancia delictiva. Foto: GEC.

En Perú hay flagrancia cuando alguien es detenido mientras comete el delito, justo después de cometerlo o cuando es encontrado con objetos o instrumentos que muestran claramente que acaba de delinquir.

En estos casos la policía puede detener de inmediato a la persona y actuar con procedimientos más rápidos (proceso inmediato, unidades de flagrancia, entre otros)

De acuerdo con el MINJUSDH, la propuesta regulará el procedimiento inmediato de deslacrado, extracción y análisis de muestras de equipos informáticos o terminales móviles.

"Con esta modificación normativa se accederá de manera inmediata a evidencia delictiva contenida en equipos informáticos y celulares, sin necesidad de autorización judicial, lo que permitirá identificar presuntos autores y posibles víctimas“, señaló el Ministerio de Justicia.