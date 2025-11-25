Tras la salida de Adriana Rodríguez, el puesto quedó encargado a Carmen Garrido Díaz, directora de Sistema Administrativo III de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Ministerio de Cultura. (Foto: Andina)
como jefa institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y encargó el puesto a una directora de la oficina de comunicación del Ministerio de Cultura.

recuerda que Rodríguez Jadrosich fue nombrada en el cargo de la jefatura del IRTP mediante otra resolución emitida este mismo año durante el gobierno de Dina Boluarte.

“La citada funcionaria ha formulado renuncia al cargo que venía desempeñando, la misma que resulta pertinente aceptar; correspondiendo encargar a la persona que ocupará el cargo de Jefe/a Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, a fin de garantizar el funcionamiento de dicha institución", precisa el texto.

Rodríguez Jadrosich fue nombrada como jefa del IRTP en agosto del 2025, Antes de asumir el cargo, se desempeñó como directora de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional del Ministerio del Interior.

Fue designada en abril del 2024 por el entonces ministro del Interior Walter Ortiz. Y siguió en el cargo durante la gestión de Juan José Santiváñez, que asumió la función el 16 de mayo de ese año, informó El Comercio.

