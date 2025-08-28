El IRTP. (Foto: Andina)
El IRTP. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Cultura designó hoy a Adriana Janette Rodríguez Jadrosich en el cargo de Jefa Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

La designación se oficializó a través de la publicada este jueves en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

El dispositivo legal también da por concluido el encargo efectuado a Rosella Guilianna Leiblinger Carrasco, directora de Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, en el cargo de Jefa Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, dándosele las gracias por los servicios prestados.

LEA TAMBIÉN: Consejo de la Prensa Peruana rechaza eliminación del Consejo Directivo del IRTP

Cabe mencionar que, el IRTP es un organismo público ejecutor, adscrito al que tiene por finalidad ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento, conforme con lo establecido en su Ley de creación, Decreto Legislativo Nº 829.

La resolución suprema es suscrita por Úrsula Desilú León Chempén, ministra de Comercio Exterior y Turismo, encargada del Despacho del Ministerio de Cultura; y de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno oficializa la salida de Ninoska Chandía de la jefatura del IRTP
Consejo de la Prensa Peruana rechaza eliminación del Consejo Directivo del IRTP
IRTP asegura que Ninoska Chandía trabajó de manera presencial y virtual tras denuncia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.