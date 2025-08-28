El Ministerio de Cultura designó hoy a Adriana Janette Rodríguez Jadrosich en el cargo de Jefa Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

La designación se oficializó a través de la resolución suprema N° 017-2025-MC publicada este jueves en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

El dispositivo legal también da por concluido el encargo efectuado a Rosella Guilianna Leiblinger Carrasco, directora de Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, en el cargo de Jefa Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Cabe mencionar que, el IRTP es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Cultura, que tiene por finalidad ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento, conforme con lo establecido en su Ley de creación, Decreto Legislativo Nº 829.

La resolución suprema es suscrita por Úrsula Desilú León Chempén, ministra de Comercio Exterior y Turismo, encargada del Despacho del Ministerio de Cultura; y de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra.