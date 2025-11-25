Congreso evalúa abrir pesquisa sobre compras en el Gobierno Regional del Callao. Foto: Gobierno
Congreso evalúa abrir pesquisa sobre compras en el Gobierno Regional del Callao. Foto: Gobierno
La comisión de Fiscalización del Congreso dio luz verde a una moción para investigar presuntas irregularidades en las contrataciones del

Ariana Orué (Podemos Peru) sustentó el pedido, y alegó que con las indagaciones se busca garantizar la transparencia ante la inasistencia de autoridades citadas a este grupo de trabajo legislativo.

La legisladora sostuvo que la investigación se fundamenta en denuncias difundidas en medios de comunicación e informes de la Contraloría que colocan al Callao como la región “con mayores índices de corrupción en 2023″, así como por obstaculizar la labor de control congresal.

Con 11 votos a favor, comisión respalda indagación por contrataciones cuestionadas. Foto: Gore Callao

Vale aclarar que —de acuerdo con Panorama—.

En la otra cara de la moneda, la congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular) indicó que la fiscalización “debe ejercerse con objetividad” y cuestionó que la moción se mueva por conflictos personales.

“No podemos permitir que las instituciones se utilicen para resolver rencillas privadas“, apuntó la congresista, quien presentó una cuestión previa para que se vote por separada la investigación en el Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Provincial del Callao —y que no fue aprobada, por lo que no se indagará las supuestas irregularidades del alcalde Pedro Spadaro—.

