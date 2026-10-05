Este domingo 4 de octubre, se llevaron adelante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Según el conteo rápido de Datum existe un empate técnico entre Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, y Francis Allison, de Avanza País, por el primer lugar de la elección para la Alcaldía de Lima.

Mientras tanto de acuerdo al conteo de votos efectuado por la ONPE, al 61.686 % los resultados son los siguientes:

Renovación Popular: 28.155 %

Avanza País: 27.931

Somos Perú: 15.234%

Podemos Perú: 7.591%

Alianza para el Progreso: 3.829%

Ahora Nación: 3.491%

Fuerza Popular: 2.501%

Fuente: ONPE

Cabe recordar que Renovación Popular es la agrupación política vinculada a Rafael López Aliaga, quien postula como teniente alcalde en esta fórmula electoral. En caso de que la lista de Renovación Popular resulte ganadora, la definición sobre quién asumirá la Alcaldía de Lima deberá considerar las disposiciones electorales aplicables al caso y las decisiones que correspondan a las autoridades competentes, incluido el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La elección definirá a las autoridades que estarán al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el periodo 2027-2030. La próxima gestión tendrá entre sus principales desafíos la seguridad ciudadana, el transporte público, la infraestructura urbana y la prestación de los servicios municipales.

¿Qué diferencia hay entre el conteo rápido y los resultados oficiales?

El conteo rápido de Datum es una estimación estadística elaborada a partir de una muestra de actas y no reemplaza el cómputo oficial de los organismos electorales.

Una vez que las mesas culminen la votación y se inicie el procesamiento de las actas, la ONPE irá difundiendo los resultados oficiales conforme avance el escrutinio.

Datum Internacional difundió su flash electoral a boca de urna tras el cierre de las mesas de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Horas después hace lo propio con el conteo rápido. Foto: GEC.

¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales de Lima?

La ONPE publicará progresivamente los resultados correspondientes a los distintos distritos de Lima Metropolitana.

A diferencia de una estimación estadística, el cómputo oficial se construye sobre las actas electorales procesadas por la autoridad electoral. Por ello, los primeros resultados oficiales pueden variar conforme se incorporen nuevas actas al sistema.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 podrán consultarse a través de la plataforma habilitada por la ONPE.

La información estará disponible en el sitio oficial de resultados electorales del organismo: https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/.

La próxima administración de Lima asumirá, entre otros retos, la atención de los problemas de seguridad ciudadana, transporte, infraestructura urbana y servicios municipales que enfrenta la capital.

¿Quiénes compiten por la Alcaldía de Lima?

Un total de 26 partidos políticos participan en la elección para la Municipalidad Metropolitana de Lima: 24 presentan candidatos a la Alcaldía y dos cuentan con postulantes a primeros regidores.

La elección definirá a las autoridades que estarán al frente de la capital durante el periodo 2027-2030, en un contexto marcado por desafíos como la seguridad ciudadana, el transporte público, la infraestructura urbana, el comercio informal y la prestación de servicios municipales.