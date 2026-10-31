La Junta Nacional de Justicia reformuló el cuadro de postulantes aptos y actualizó el cronograma del concurso. La juramentación del nuevo titular está prevista para el 29 de diciembre.| Foto: Andina
La Junta Nacional de Justicia reformuló el cuadro de postulantes aptos y actualizó el cronograma del concurso. La juramentación del nuevo titular está prevista para el 29 de diciembre.| Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Los postulantes son Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y José Alfredo Pérez Duharte, según el nuevo cuadro de aspirantes aptos publicado en el marco de la Convocatoria n.º 006-2026-SN/JNJ.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial de la Magistratura (BOM) y aprobada con los votos en discordia de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, y del miembro Gino Augusto Tomás Ríos Patio.

Entre el 13 y el 17 de noviembre, los candidatos podrán presentar recursos de reconsideración contra los puntajes obtenidos.

Posteriormente, el 24 de noviembre se conocerán los resultados de dichos recursos y la relación de postulantes aptos para pasar a la siguiente etapa.

SIGUIENTES ETAPAS DEL CONCURSO

En tanto, la exposición ante los miembros del Pleno se realizará el 2 de diciembre. Ese mismo día se publicarán las calificaciones y el nuevo cuadro de postulantes aptos.

La etapa de entrevistas personales se llevará a cabo el 28 de diciembre, mientras que la juramentación del nuevo titular de la ONPE está prevista para el 29 de diciembre de 2026.

Por otro lado, la ciudadanía podrá presentar tachas contra los postulantes entre el 13 y el 24 de noviembre. Asimismo, el plazo para presentar denuncias estará habilitado hasta el 21 de diciembre.

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