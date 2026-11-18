¿Quiénes lideran la adopción y por qué?

En concreto, el estudio AI Pulse Perú, elaborado por EY, revela que las empresas peruanas todavía se encuentran en una fase de experimentación en la adopción de inteligencia artificial. El promedio nacional se ubica en 50.2 puntos, según el Índice de Madurez en Inteligencia Artificial (IMIA). Es decir, al país todavía le faltan cerca de seis puntos para alcanzar el nivel de Optimización (rango 56-70), en el que las empresas comienzan a obtener beneficios medibles de su implementación.

Diseño de Daniel Zavala (Gestión)

Sin embargo, aunque ese sea el promedio nacional, un 27.8% de las compañías que participaron en el sondeo ya se ubica en el nivel de Optimización. Estas organizaciones avanzan en la construcción de capacidades, la validación de casos de uso y la generación de condiciones para escalar. Además, un 5.2% se encuentra en la etapa de Escalamiento (rango de 71-85 puntos) y un 3.1% alcanza el nivel de Liderazgo (rango de 86-100), en el que la IA está integrada en el negocio y permite capturar valor de manera continua. ¿Qué hicieron estas últimas para llegar hasta ahí?

“Lo que distingue a este grupo no es tener necesariamente más herramientas de IA, sino haber conectado la inteligencia artificial con sus procesos de negocio y no solo con casos de uso. Las empresas de este grupo han sabido definir cómo vender más y cómo llegar a sus clientes. Por ejemplo, en educación están personalizando sus servicios; en minería, utilizan la IA para el mantenimiento predictivo”, señala Francisco Escudero, socio de Consultoría de EY Perú.

Hay otro detalle: estas organizaciones obtuvieron mejores resultados en la mayoría de los ámbitos analizados por el estudio, entre ellos riesgo, ciberseguridad y gobierno de IA; datos y tecnología; operaciones y cadena de suministro; organización, cultura y talento; y estrategia, innovación y crecimiento.

Para Escudero, también se trata de empresas que trabajan con datos de calidad, invierten en ciberseguridad para protegerse de los ataques cada vez más frecuentes y cuentan con un gobierno de datos y planes de respaldo o contingencia. “Si una empresa no está preparada en ciberseguridad, no va a poder escalar ninguna tecnología. Eso nos lleva a la importancia del gobierno de IA”, advierte.

No obstante, las principales brechas de las empresas peruanas todavía están en las áreas administrativas, que registran 48.5 puntos, y en experiencia del cliente, con 47.4 puntos. Este último resultado sorprende al propio socio de EY.

“[Experiencia al cliente] es el ámbito menos aprovechado hasta ahora. Creo que hacia ahí se dirigirán los esfuerzos de las empresas en el corto plazo. También sigo pensando que las compañías van a continuar buscando utilizar la inteligencia artificial para ser más eficientes en costos; esa seguirá siendo su principal motivación”, resume.

Otra característica de las empresas que han alcanzado mayores niveles de madurez es su tamaño. Las organizaciones con más de 5,000 colaboradores obtuvieron un puntaje de 58 en el IMIA, por encima del promedio nacional. “Los resultados sugieren una relación entre mayor escala y niveles más avanzados de madurez, reflejando una mayor integración de la IA en la agenda corporativa”, señala el informe.

También destaca que las compañías que combinan datos propios y externos para alimentar sus plataformas de IA alcanzan 52.9 puntos en el IMIA, frente a los 51.2 puntos de aquellas que dependen exclusivamente de información interna.

Al respecto, Escudero sugiere que, para evitar que la constante entrada de información ensucie los sistemas de una empresa, es vital asignar dueños de datos (“curadores, raters, que son como los guardianes”) y asegurar la trazabilidad de las fuentes que alimentan los algoritmos.

Retos en la implementación de la IA en empresas en Perú.

Ranking Perú: sectores

Más allá del orden del ranking sectorial, la principal señal estratégica que deja el informe de EY es que la inteligencia artificial todavía no se ha consolidado como una ventaja estructural en ningún sector.

“Los sectores que hoy muestran niveles de madurez ligeramente superiores no necesariamente mantendrán esa posición en el futuro, mientras que aquellos que aún presentan rezagos tienen margen para cerrar la brecha si priorizan el fortalecimiento de capacidades clave, como el gobierno de IA, la gestión de datos, el desarrollo de talento y la implementación de casos de uso con impacto en el negocio”, señala el documento.

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Educación y servicios profesionales lideran el ranking. Ambos son sectores intensivos en conocimiento, interacción humana y generación de contenido, “ámbitos donde la IA encuentra aplicaciones inmediatas en productividad, personalización, gestión del conocimiento y soporte a la toma de decisiones”.

Por su parte, banca y seguros, logística y transporte, y minería y metales muestran niveles de madurez sustentados principalmente en capacidades vinculadas con riesgo, datos y operación, más que en iniciativas orientadas al cliente o a la generación de nuevos modelos de negocio.

Inmobiliaria y construcción presenta un perfil mixto. Destaca en riesgo (54.3 puntos) y estrategia (50.9), pero muestra rezagos en administración (43.8), experiencia del cliente (46.3) y datos (48.6). En consumo masivo y retail, en tanto, el menor desempeño en el ámbito de datos limita el desarrollo de estrategias más avanzadas de personalización, predicción de demanda y automatización comercial. “En otras palabras, la cercanía con el cliente no siempre está acompañada por una base de información suficientemente madura para capturar todo el potencial de la IA”, advierte el informe.

Para Escudero, el momento actual guarda algunas similitudes con la llegada de internet: las empresas comenzaron a adoptar la tecnología sin contar con una guía clara sobre cómo aprovecharla. Hoy ocurre algo parecido con la inteligencia artificial, aunque con un desafío adicional: su uso ya se ha extendido entre los colaboradores, incluso a través de herramientas que las propias organizaciones no han autorizado.

“Lo primero es hacer un inventario sobre qué uso le están dando a la IA, establecer lineamientos, definir un gobierno e identificar las métricas que queremos alcanzar. Esa es la clave”, sostiene. Y agrega: Los sectores que han logrado un mayor nivel de madurez son aquellos a los que “se les ha hecho más sentido aplicar la inteligencia artificial en algún proceso que le da valor”, dice.

Y advierte: Es un error diseñar procesos con IA sin proyectar su viabilidad financiera: “¿Cómo diseñé yo todo este proceso sin saber cuánto valor me iba a dar y menos aún cuánto me iba a costar?”. Por ello, es indispensable -anota- “medir el valor de la inversión para no quedar con pilotos”.