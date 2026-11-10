Las herramientas de IA permiten multiplicar la velocidad con la que se realizan muchas tareas, especialmente aquellas más repetitivas y, por lo tanto, automatizables.

“Estamos viendo cómo la organización está empezando a convertirse de una pirámide, con una base muy amplia de empleados más junior, a ser una especie de rombo o diamante con una base un poco más pequeña, igual una base más amplia (que la parte más alta de la pirámide), pero reemplazada un poco con agentes de IA”, sostuvo Claudio Querol, vicepresidente de data, analytics & AI de Interbank.

El ejecutivo precisó que con trabajadores junior se refiere a aquellos que “comienzan en la compañía desarrollando Excel, presentaciones de Powerpoint, y otras tareas del día a día” que son justamente aquellas que se pueden encargar hoy a la IA.

Mercado laboral cambia ante avance de la IA. (Foto referencial: Pixabay)

Tendencia

“No estamos ahí todavía (con una estructura organizacional igual a un rombo), pero ya es una tendencia que estamos comenzando a ver. ¿Qué significa eso? Debemos asegurarnos que aquellos trabajadores que recién empiezan efectivamente se puedan convertir en los líderes del futuro”, afirmó en el marco de la Asamblea Anual de Felaban 2026 realizada en Lima.

En tal sentido, consideró que las empresas deben centrar sus esfuerzos en la capacitación de su personal.

Asimismo, recalcó que uno de los grandes usos de la IA es que permite, en Interbank, reducir significativamente el costo de atención a los clientes.

Las herramientas de IA permiten multiplicar la velocidad con la que se realizan muchas tareas. (Autor:sdecoret / Fuente: iStock)

Generación de valor

“Los roles sí van a cambiar. Probablemente, haya menos límites entre roles. Lo que antes hacían tres roles, ahora una misma función lo puede hacer (apoyada por la IA)”, explicó Rafael Lemor, gerente del área de IA de Credicorp.

“(Los trabajadores) tienen que adaptarse a lo que venga y tenemos que acompañarlos, es decir, educarlos, capacitarlos. Si bien yo creo que hoy día la tecnología tiene un límite, cada vez va a ser mejor”, agregó.

Además, enfatizó que aunque la implementación de la IA permite aumentar la productividad, no debería llevar necesariamente a reducir personal, sino a “generar más valor”.

“En los sectores donde estamos nosotros (el BCP) existe tanta oportunidad que sería incorrecto (como empresa financiera) decir: bueno, esa mayor eficiencia la voy a utilizar para tener menos gente (en la planilla), cuando tienes un mercado por capturar enorme”, manifestó.

Procesos

Así, según Lemor, la IA permitirá que los trabajadores del banco sean más productivos, en la medida en que, por ejemplo, realicen sus labores apoyados por agentes de IA, lo que “va a generar mucho más valor” en los países donde opera el holding financiero.

Resaltó también que es importante que la compañía determine en qué procesos aún se va a requerir la intervención humana.

Tendencia

Marcelo Trigo, socio y líder de hispanic LatAm de Oliver Wyman, un negocio de Marsh, refirió que, según observa entre sus clientes, el fin último de las empresas al implementar la IA no es la reducción de personal, sino ganar eficiencia.

Asimismo, aseguró que la “base de la pirámide” aún es importante. “La IA está en los primeros pasos todavía y depende mucho del humano aún para realizar procesos, para desarrollar las evaluaciones adecuadas”, dijo. No obstante, admitió que existe un proceso de transición “de pirámide a rombo” frente al cual las firmas se deben ir preparando.