Empleados. Deben recibir capacitación en IA por parte de empresas. Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) implica un reto, no solo en el campo de la ciberseguridad, como lo advierten expertos y autoridades, sino en el ámbito laboral, ¿qué anticipan desde el sistema financiero?

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