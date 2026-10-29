Las mypes están expuestas a los ciberataques por factores como el uso masivo de correos. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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En tiempos donde la Inteligencia Artificial (IA) está en auge, los ciberataques son cada vez más comunes en Perú. ¿Cuáles son los más “populares” y quiénes están más expuestos ante ellos? Un reporte de ESET Latinoamérica, compartido con Gestión, brinda los datos para responderlo.

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