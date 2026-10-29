Según la data de la empresa de ciberseguridad, en los primeros nueve meses del 2026 se han detectado más de 1,700 familias de malwares (softwares maliciosos) solo en nuestro país.

Frente a este panorama, desagregar los ataques más comunes, así como las tendencias particulares que se observan en Perú, permite sugerir estrategias empresariales para evitar peligros. Una información de especial de interés para las mypes.

Los ciberataques más comunes y tendencias nuevas

Rodrigo Álvarez, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, precisó que aunque la telemetría de su firma detectó más de 1,700 familias de malwares, no basta con la cifra para entender la dimensión de los ciberataques en Perú.

“Más que el número total, lo que nos interesa es cómo se reparte. Muchas de esas familias se venden como servicio a otros delincuentes, como pasa con los infostealers (extracción silenciosa de datos) o el ransomware (ataques por fases). Eso hace que circulen muchas herramientas distintas en manos de grupos diferentes”, indicó a Gestión.

Bajo esa mirada, los principales tipos de ataques registrados mantienen a los scripts maliciosos y el phishing (mensajes o marcas engañosas, sobre todo de servicios bancarios) a la cabeza de la lista. Pero Álvarez remarcó que existen nuevas tendencias que han ganado fuerza.

Entre ellas está el repunte de las fallas antiguas de Microsoft Office donde, a pesar de existir parches desde hace casi una década, sus vulnerabilidades pasaron del 1.3% de las detecciones mensuales en enero a más del 17% entre abril y julio para Perú.

Álvarez explicó que, si bien la piratería de los programas de Office podría fundamentar este repunte, y que versiones sin soporte no se suelen actualizar, la principal razón sería económica.

“Para el atacante, estos exploits (técnicas o fragmentos de código que aprovechan vulnerabilidades para ejecutar acciones no autorizadas) están muy documentados y vienen en kits listos para usar [...] Mandarlos de forma masiva cuesta casi nada, así que, aunque funcionen pocas veces sigue siendo rentable. Eso explica que concentren el 91% de las detecciones de exploits, entre cerca de 400 familias distintas”, apuntó.

Otra clase de malware que ha ganado peso en las detecciones, aclaró el experto, son los downloaders, con más de 120 familias diferentes identificadas. De acuerdo con ESET, la descarga de estos software maliciosos apareció notoriamente en el tercer trimestre por la aparición de dos loaders nuevos, ModiLoader y LausivLoader. Entre enero y junio sumaron 121 detecciones y entre julio y septiembre, más de 15,700.

Mypes entre las más expuestas a ciberataques

En el ámbito empresarial, el SMB Cyber Readiness Index 2026, otro estudio de ESET donde se encuestó a 4,400 pequeñas y medianas empresas de 13 países, se reveló que casi la mitad (45%) tuvo al menos un incidente de seguridad en el último año. El phishing aparece como la causa principal (26%), seguido muy de cerca por las vulnerabilidades sin parchear (23%), un patrón que coincide con lo que muestra la telemetría de Perú.

Solo ya centrado en la región, el ESET Security Report 2026 de LATAM señala que el 52.7% de las empresas latinoamericanas detectó al menos un intento de ataque durante el último año.

Con ello en mente, y que en el país las mypes son más del 99% del tejido empresarial, ESET detalló los motivos que sustentan la potencial vulnerabilidad de las pequeñas empresas a los ciberataques hoy en día.

A criterio de Álvarez, podrían deslizarse hasta cuatro razones. La primera está vinculada a sus pocos recursos y el personal.

“En muchas mypes no hay nadie dedicado a la seguridad y lo resuelve quien sabe un poco más de informática o computación. Mantener todo actualizado, revisar accesos y capacitar al equipo suele quedar para después”, refirió.

Aparte, esta pequeñas empresas suelen tener sus credenciales o sistemas expuestos a los ciberataques, tal vez sin ser conscientes de ello. Álvarez recordó que muchas guardan guardan contraseñas en el navegador, que es justo lo que buscan los infostealers.

“También tienen sitios web o portales que nadie revisa. Detectamos más de 2.400 webshells (scrip malicioso), que suelen indicar que alguien ya entró por un servidor expuesto a Internet”, agregó.

Otro fundamento que las expone es el alto uso del correo y servicios cotidianos para sostener sus operaciones, como las apps de mensajería. ESET estima que solo el correo detrás de al menos el 23% de las detecciones de malwares en Perú.

Y el último motivo es, comentó Álvarez, la idea de que ser muy chico no lo vuelve blanco de los ciberdelincuentes.

“La mayoría de estos ataques no es dirigido: es masivo y automatizado, y cae quien tenga la puerta abierta. Una mype además puede servir de puente hacia clientes o proveedores más grandes”, advirtió.

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¿IA “facilita” ciberataques?

Como ha contado Gestión en diversas ocasiones, no son pocos los estudios que recalcan como la IA está transformando la productividad empresarial.

Uno de los últimos, vinculado a ciberseguridad, fue de PwC: si bien hay barreras de uso generalizado, las empresas peruanas invierten más que la región en proteger sus datos y aumentar la confianza en los mismos.

El uso de contraseñas repetidas, la falta de verificación de páginas web y los intentos de suplantación pueden exponer sus cuentas bancarias. Especialistas explican qué medidas tomar para reducir estos riesgos. Foto: Composición Gestión.

Pero así como la IA impulsa el gasto en ciberseguridad, ESET clarificó lo que se observa en la otra cara de la moneda: los ciberataques. De acuerdo a Álvarez, no se puede vincular el uso de la IA a un mayor riesgo de manera directa, pero sí es cierto que puede ser un gran facilitador para los ciberdelincuentes.

“El engaño está cada vez más pulido: documentos que parecen reales, páginas que copian bien servicios conocidos, mensajes con excusas comerciales creíbles. La IA generativa abarata y acelera ese tipo de trabajo para el atacante. Por eso es razonable esperar que el phishing sea cada vez más difícil de distinguir a simple vista, aunque hoy no podamos medirlo en estos datos”, planteó.